Centros de votación habilitados a hondureños en Estados Unidos: dónde están ubicados

La institución detalló también que el material electoral fue enviado vía aérea el domingo 23 de noviembre, y que cada maleta electoral viaja equipada con dispositivo GPS para garantizar un traslado seguro, monitoreado y transparente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó, mediante el Comunicado No. 043-2025, la habilitación de 12 ciudades estadounidenses para el voto exterior, con un total de 15 Juntas Receptoras de Votos ( JRV) distribuidas en centros comunitarios, iglesias, hoteles y salones de eventos.

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños residentes en Estados Unidos ya pueden revisar los lugares exactos donde deberán ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Estados Unidos concentra el mayor número de hondureños aptos para votar fuera del país, con un padrón cercano a los 400,000 ciudadanos.

Las ciudades de Houston, Miami y Washington encabezan la lista de sectores con más votantes inscritos, lo que convierte estos puntos en centros estratégicos para la participación electoral en el exterior.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El CNE confirmó que esta distribución busca facilitar el acceso a los connacionales, especialmente en los estados donde reside la mayor cantidad de hondureños.

En Houston, Texas, estarán habilitadas las JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en la dirección 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.

Esta es la ciudad con el padrón más numeroso en Estados Unidos, por lo que se espera una alta afluencia de votantes.

En Los Ángeles, California, la mesa 19155 funcionará en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Para los hondureños que viven en Miami, Florida, se habilitaron las mesas 19156 y 19157, ubicadas en el Hotel Holiday Inn, 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

En la ciudad de New Orleans, Louisiana, funcionará la mesa 19158 en el Apostolado Hispano, situado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.

En Nueva York, los compatriotas deberán acudir a la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, en la dirección 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368, donde operará la mesa 19159.

Los hondureños de Washington, D.C., por su parte, podrán votar en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, donde estarán habilitadas las mesas 19160 y 19161; la sede se ubica en 6560 Loisdale Court, muy cerca del área metropolitana de la capital estadounidense.

La mesa 19162 de Atlanta, Georgia, funcionará en DCA Event Hall, en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.

Mientras que en Chicago, Illinois, los votantes deberán presentarse en Hispanic Bible School, 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707, donde estará operando la mesa 19163.

En Dallas, Texas, la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.

Para los residentes en Boston, Massachusetts, la mesa 19165 estará ubicada en La Colaborativa Survival Center, en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.

En el caso de San Francisco, California, la mesa 19166 operará en St. John’s Presbyterian Church, en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705, habilitada como centro de votación para los hondureños del área de la bahía.

Finalmente, en Charlotte, Carolina del Norte, la mesa 19167 se instalará en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.

El CNE recordó que el único documento válido para votar es el Documento Nacional de Identificación (DNI).

Muchos hondureños en Estados Unidos aún no han recogido su identificación, por lo que las autoridades hicieron un llamado urgente para que acudan lo antes posible a los consulados hondureños en cada estado.

Los consulados mantienen habilitados sus sistemas de entrega, y en algunos casos están reforzando horarios para que los ciudadanos puedan obtener o retirar su DNI antes del día de las elecciones.

La institución electoral exhortó a los hondureños en Estados Unidos a verificar de antemano su JRV ingresando al portal del CNE y a presentarse temprano el día de la votación para evitar filas y agilizar el proceso.

Con la distribución oficial de centros, la llegada del material electoral y el despliegue de dispositivos de rastreo GPS, el proceso de voto en el exterior se prepara para desarrollarse bajo estrictos estándares de seguridad y transparencia.