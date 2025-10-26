Houston, Miami y Washington concentran el voto hondureño en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Las ciudades de Houston, Miami y Washington D. C. concentran la mayor cantidad de hondureños habilitados para votar en el extranjero, según la resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que autoriza la instalación de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en 12 ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con el CNE, Houston encabeza la lista con 56,909 votantes registrados, seguida de Miami, con 51,406, y Washington D. C., con 41,474 ciudadanos. En total, la carga electoral en territorio estadounidense asciende a 378,476 hondureños. El resto del padrón se distribuye en Charlotte, con 33,254 votantes; Chicago, con 32,551; Nueva York, con 30,239; Los Ángeles, con 29,036; Dallas, con 28,151; Nueva Orleans, con 25,106; Atlanta, con 24,767; Boston, con 14,958; y San Francisco, con 10,625.

La votación para habilitar las JRV fue aprobada por mayoría de pleno, con el voto favorable de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, y la oposición del consejero Marlon Ochoa. Este último expresó su desacuerdo luego de que se denegara la habilitación de carga electoral en Madrid, Barcelona y Valencia, en España, argumentando que los hondureños en Europa también deberían tener representación. Aunque el reglamento del voto en el exterior aún no ha sido aprobado, el CNE subrayó que la decisión busca garantizar la participación de la diáspora hondureña en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad migrante del país, y avanzar en la organización electoral de cara a los comicios generales.