Nasralla:"Voy a aceptar paladinamente que el que tenga más votos sea el presidente de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, aseguró que aceptará los resultados electorales siempre y cuando se realice un conteo voto por voto de las urnas enviadas a escrutinio especial y de aquellas que han sido impugnadas. A través de una publicación en la red social X, Nasralla aseguró que, si se realiza un conteo voto por voto, aceptará públicamente que quien sea elegido por la población gobierne Honduras. “Después del conteo voto por voto (...) voy a aceptar paladinamente que el que tenga más votos sea el presidente de Honduras”, expresó el candidato.

El candidato enfatizó en que la forma de resolver la actual controversia electoral es mediante una revisión directa de los votos depositados en las urnas. Además, aseguró que las 2,792 urnas que fueron enviadas de oficio a escrutinio especial por el sistema de transmisión de resultados deben ser contadas públicamente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Pido que las cuenten en televisión y que inmediatamente después cuenten las 10,000 urnas que estamos impugnando porque fueron claramente manipuladas por el dinero sucio que el Partido Nacional guarda en caletas del negocio del narcotráfico 2010/2022.", señaló.