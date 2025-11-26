Mayoría de bancos hondureños inició operaciones entre 1992 y 2008

Tegucigalpa, Honduras.- Las instituciones bancarias privadas que ofrecen sus servicios en Honduras comenzaron operaciones entre 1889 y 2008. Así lo revela un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre las instituciones financieras supervisadas. No obstante, de las 15 instituciones comerciales autorizadas en el país, nueve iniciaron actividades entre 1992-2008, o sea 60% del número total. El reporte de la CNBS indica que fue en la década 2000-2009 que abrieron sus puertas al público el mayor número de bancos con cinco: Davivienda (2001), Promérica (2001), Azteca (2007), Banrural (2007) y Popular (2008). Agrega que entre 1990-1999 cuatro bancos comenzaron operaciones en el sistema financiero de Honduras: Banpaís (1992), Ficohsa (1994), Lafise (1997) y BAC Credomatic (1998).

En 1914 abrió sus puertas Banco Atlántida, en 1951 Occidente, en 1967 Cuscatlán, en 1976 Ficensa, en 1981 Banhcafé y la primera institución bancaria privada en operar en el país fue Honduras en 1889. Desde hace 17 años no se apertura un nuevo banco comercial en el sistema financiero nacional, no obstante, hay dos instituciones que están a la espera que la CNBS autorice su funcionamiento en el país: Banco Corporación Financiera Internacional S.A. (Bancofinter), con un capital social de 966.2 millones de lempiras, y el Banco Compañía Financiera S.A. (Bancofisa), con L1,000 millones en capital. Manuel Venancio Bueso, presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), sostiene que "los Bancos de Honduras somos el puente y motor del progreso. Los integrantes de la banca de Honduras estamos convencidos que la bancarización está directamente ligada con el progreso del país y el bienestar de los hondureños". Según la CNBS, los activos totales de la banca privada alcanzaron 1,158,534,719,778.2 lempiras (L1,158.5 billones) a octubre de 2025, con un crecimiento de L704,861.4 millones respecto al 31 de enero de 2017 (L453,673.3 millones).

El “Informe de Estabilidad Financiera” del Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente a diciembre de 2024, destaca que “al cierre del año, el sistema bancario registró 3,976 nuevos puntos de atención (principalmente cajeros automáticos, agentes corresponsales y otras oficinas de servicio), lo que evidencia su compromiso de dar mayor cobertura geográfica y accesibilidad para los usuarios”. Añade que esto estuvo acompañado de un incremento de 521 empleados, amplificando su capacidad operativa para atender la demanda de productos y servicios financieros.