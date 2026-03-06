OABI transfiere al Seguro Social más de 28 millones de lempiras recuperados del desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recibió más de 28.5 millones de lempiras por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); los recursos fueron recuperados del desfalco cometido contra la institución hace más de una década. La suma total transferida asciende a 1,079,145.84 dólares (un total de 28,598,012.25 lempiras), ese dinero fue recuperado tras un proceso de cooperación internacional orientado a restituir activos provenientes del desfalco cometido contra el IHSS. La entrega se formalizó durante una reunión entre la Dirección Ejecutiva del IHSS y la titular de la OABI, la abogada Elizabeth Rodríguez, en la que se realizó la transferencia oficial de los recursos hacia las cuentas bancarias del instituto.

Las autoridades de la OABI indicaron que la devolución de estos fondos representa un paso significativo en la reparación del daño causado y en el fortalecimiento de la institución encargada de velar por la seguridad social de los hondureños. El director del IHSS, Víctor Martínez, agradeció el respaldo brindado por la OABI para concretar el traspaso de los fondos recuperados. “Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de los servicios de salud que brindamos a nuestros derechohabientes”, expresó Martínez, destacando la importancia de recuperar dinero que pertenece a los asegurados del sistema. Las autoridades de la OABI agradecieron el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Honduras en Chile y la Secretaria de Relaciones Exteriores, cuyos esfuerzos conjuntos permitieron avanzar en la identificación, aseguramiento y repatriación de estos activos.