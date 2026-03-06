  1. Inicio
OABI transfiere al Seguro Social más de 28 millones de lempiras recuperados del desfalco

El director del Seguro Social aseguró que los recursos serán destinados para el fortalecimiento de los servicios de salud para los derechohabientes

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 12:58
El director ejecutivo del IHSS Víctor Martínez y la directora de la OBAI Elizabeth Rodríguez firmaron la documentación para hacer efectiva la transferencia del dinero.

Foto: Cortesía (IHSS)

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recibió más de 28.5 millones de lempiras por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); los recursos fueron recuperados del desfalco cometido contra la institución hace más de una década.

La suma total transferida asciende a 1,079,145.84 dólares (un total de 28,598,012.25 lempiras), ese dinero fue recuperado tras un proceso de cooperación internacional orientado a restituir activos provenientes del desfalco cometido contra el IHSS.

La entrega se formalizó durante una reunión entre la Dirección Ejecutiva del IHSS y la titular de la OABI, la abogada Elizabeth Rodríguez, en la que se realizó la transferencia oficial de los recursos hacia las cuentas bancarias del instituto.

Las autoridades de la OABI indicaron que la devolución de estos fondos representa un paso significativo en la reparación del daño causado y en el fortalecimiento de la institución encargada de velar por la seguridad social de los hondureños.

El director del IHSS, Víctor Martínez, agradeció el respaldo brindado por la OABI para concretar el traspaso de los fondos recuperados.

“Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de los servicios de salud que brindamos a nuestros derechohabientes”, expresó Martínez, destacando la importancia de recuperar dinero que pertenece a los asegurados del sistema.

Las autoridades de la OABI agradecieron el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Honduras en Chile y la Secretaria de Relaciones Exteriores, cuyos esfuerzos conjuntos permitieron avanzar en la identificación, aseguramiento y repatriación de estos activos.

Representantes de ambas instituciones manifestaron su interés en continuar fortaleciendo la cooperación entre el IHSS y la OABI, con el fin de seguir recuperando bienes y recursos vinculados al caso de corrupción que ocurrió entre el 2010 y 2013, el cual asciende a más de 7,000 millones de lempiras.

Las autoridades reiteraron que el objetivo de estas acciones es que los fondos recuperados puedan traducirse en mejoras concretas en la atención médica, medicamentos y servicios para los derechohabientes del sistema de seguridad social en Honduras.

