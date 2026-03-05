Sector trabajador del IHSS aún no define apoyo a posible decreto de emergencia

Tegucigalpa, Honduras.- El representante del sector trabajo ante la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Josué Orellana, informó que aún no existe una postura unificada sobre el posible decreto de emergencia que se analiza en la institución.

Orellana explicó que el borrador ya está en revisión por parte del sector trabajador, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si apoyarán o no la iniciativa.

Según detalló, el documento se estructura en cinco líneas fundamentales: la mora quirúrgica, la compra de medicamentos, la infraestructura, el manejo de fideicomisos y la contratación de recursos especializados.