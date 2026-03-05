  1. Inicio
Sector trabajador del IHSS aún no define apoyo a posible decreto de emergencia

Josué Orellana señaló que el borrador contempla mora quirúrgica, compra de medicamentos e infraestructura, pero advirtió sobre riesgos de corrupción en compras directas

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 10:14
Orellana explicó que el borrador ya está en revisión por parte del sector trabajador, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si apoyarán o no la iniciativa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El representante del sector trabajo ante la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Josué Orellana, informó que aún no existe una postura unificada sobre el posible decreto de emergencia que se analiza en la institución.

Orellana explicó que el borrador ya está en revisión por parte del sector trabajador, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si apoyarán o no la iniciativa.

Según detalló, el documento se estructura en cinco líneas fundamentales: la mora quirúrgica, la compra de medicamentos, la infraestructura, el manejo de fideicomisos y la contratación de recursos especializados.

Sectores definen lineamientos del decreto de emergencia sanitaria

No obstante, el representante laboral advirtió que los decretos de emergencia pueden generar riesgos si no se manejan con transparencia. “Cuando hablamos de compras directas, se abre un abanico a posibles actos de corrupción”, manifestó.

En ese sentido, señaló que los funcionarios están llamados a actuar con responsabilidad y transparencia, y subrayó que una declaratoria de emergencia no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema de salud.

Orellana enfatizó la necesidad de una planificación a mediano y largo plazo que permita ofrecer respuestas oportunas y sostenibles a los derechohabientes del IHSS.

Sectores definen lineamientos del decreto de emergencia sanitaria

Asimismo, indicó que existen algunos puntos dentro del borrador que no comparten como sector trabajador, aunque prefirió no detallarlos públicamente hasta discutirlos internamente en la junta directiva.

La reunión continúa con el objetivo de socializar el documento y definir si el sector laboral respaldará o no la eventual declaratoria de emergencia en la institución.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

