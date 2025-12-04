Ex figura de Real Madrid: "Era una depresión, no disfrutaba. Fue el motivo de mi retiro”

Por las filas del equipo Real Madrid han pasado muchos futbolistas, no todos soportan la presión de mantenerse peleando la cima en todos los torneos y la cantidad de partidos seguidos.
Cuando se refiere a un jugador del fútbol profesional, de los que están en la élite, solo se ve el personaje que está entre cientos de aficionados, el que brilla dentro del terreno de las acciones, el que cobra mucho dinero, vive en casas muy costosas y tiene carros lujosos.
No hay duda que todo eso lo tienen, pero muchos de ellos sufren de muchas cosas que los rodean y eso le pasó al defensor Raphael Varane, el francés que se retiró a los 31 años de edad.
Raphael Varane dio una entrevista a Le Monde, donde sus declaraciones han causado mucho impacto, ya que sufrió de mucho problema psicológico desde su llegada al Real Madrid.
“Después de llegar al Real Madrid tuve los primeros problemas. Tenía 18 años y no había tenido una adolescencia normal. Estaba solo, entrenando todo el tiempo y apenas jugaba. Sentía que mi sueño se desvanecía. En el campo, estaba totalmente concentrado. Pero después, no quería volver a casa. Era una depresión. Ya no disfrutaba de nada”
“Para mí ese era el precio a pagar. Pensaba que había que pasar por eso para tener éxito. Estaba empezando mi carrera y me hacía mil preguntas: ‘¿Tomé la decisión correcta al venir aquí? ¿Debería irme? ¿Debería hablar de ello?"
"Estaba atrapado en una especie de soledad, sintiendo que todo se desmoronaba”, dijo a Le Monde.
“Desde muy jóvenes aprendemos que debemos representar fortaleza y ocultar debilidades”, explicó el central. “Mostrar tu vulnerabilidad no significa que seas débil. Significa que buscas soluciones para seguir adelante”.
“El período posterior al Mundial de 2018 fue muy difícil. Alcanzas tu sueño, estás en la cima del fútbol mundial, y luego viene el bajón. Recuerdo que la pandemia me ayudó a salir de ese estado depresivo. Pude procesar todas esas emociones y reiniciarme. Es paradójico, porque ese período fue muy duro para mucha gente en términos de salud mental”
“El calendario es un gran problema. Entiendo que es un negocio, pero estamos perdiendo calidad como espectáculo. O no juegas al cien por cien, o juegas como un robot"
"Hay más lesiones físicas y, obviamente, el impacto en la salud mental de los jugadores es significativo. Fue uno de los motivos de mi retirada. El calendario era una locura. No tuve ningún descanso que me permitiera recuperarme física ni psicológicamente”, afirmó Varane.
“El fútbol es un poco como la sociedad, con una especie de prisa desbocada. Siempre hay que hacer más, siempre más rápido. Es extremadamente ansioso"
"Necesitamos un descanso. No porque no queramos jugar, sino para jugar mejor. La idea no es huir de la competición, sino estar mentalmente en el lugar adecuado, porque si sigues superando los límites, tarde o temprano algo se rompe”, advirtió el ex defensor a Le Monde.
“En el vestuario, todos se guardan las dificultades para sí mismos y no las demuestran. En el fútbol, la salud mental sigue siendo un tema particularmente tabú", continuó.
"Es importante decir que mostrar tu vulnerabilidad no significa ser débil. En redes sociales, mostramos solo los mejores momentos de nuestras vidas. Pero detrás de eso, pasamos por momentos difíciles. Independientemente de nuestras carreras, somos seres humanos ante todo. Hablar de ello ayuda a demostrar que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera”.
El francés Raphael Varane jugó 360 partidos con el Real Madrid, pudo marcar 17 goles y conquitó 18 titulos, cuatro de ellos son Champions League. También jugó para el Manchester United y el Como de Italia. Nace como jugador en el Racing Club de Lens.
Y esque este tema no es nada nuevo para el mundo futbolístico, ya que hace unos días Ronald Araújo pidió al FC Barcelona un tiempo de descanso pra 'recuperarse mentalmente'.