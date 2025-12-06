Desde una motocicleta asesinan a “El Indio” en Olanchito, Yoro ​​​

Yoro, Honduras.— Un hombre perdió la vida de forma violenta, este sábado —6 de diciembre—, luego de qué desconocidos le dispararán sin piedad en Olanchito, Yoro.

El hecho violento ocurrió, específicamente, en la comunidad de Chorres, ubicada en el sector de Valle Arriba, dentro del municipio de Olanchito.

De acuerdo con la información preliminar, sicarios que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, le dispararon a la víctima.