Desde una motocicleta asesinan a “El Indio” en Olanchito, Yoro ​​​

Antonio Zelaya murió tras ser atacado por hombres en motocicleta que abrieron fuego sin mediar palabra en la comunidad de Chorres, en Olanchito

  • 06 de diciembre de 2025 a las 09:26
Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque o si la víctima había recibido amenazas previas.

 Foto: EL HERALDO

Yoro, Honduras.— Un hombre perdió la vida de forma violenta, este sábado —6 de diciembre—, luego de qué desconocidos le dispararán sin piedad en Olanchito, Yoro.

El hecho violento ocurrió, específicamente, en la comunidad de Chorres, ubicada en el sector de Valle Arriba, dentro del municipio de Olanchito.

De acuerdo con la información preliminar, sicarios que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, le dispararon a la víctima.

El hombre fue identificado como Antonio Zelaya Dueñas, más conocido en la comunidad como “El Indio”. Se encontraba sentado en una silla de plástico y sin camisa, cuando ocurrió el hecho.

Los vecinos del sector lo encontraron sentado pero sin signos vitales y con heridas de bala graves en su cuerpo. Inmediatamente, alertaron a las autoridades de lo ocurrido.

Las autoridades locales se trasladaron hasta la escena para iniciar las investigaciones del caso y realizar el levantamiento correspondiente.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque o si la víctima había recibido amenazas previas. Los sicarios huyeron del lugar tras cometer el ataque, por lo que, aún no dan con su paradero.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

