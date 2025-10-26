Asesinan a joven de 19 años al intentar evitar el secuestro de su amigo en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- "Un héroe sin capa", así califican los usuarios de redes sociales al joven de 19 años que murió asesinado tras intentar evitar el secuestro de su amigo.
El hecho violento se registró en horas de la madrugada de este domingo 26 de octubre, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El fallecido fue identificado como José Ricardo Kelly Rodríguez, originario de La Ceiba, quien ni siquiera había cumplido los 20 años.
De acuerdo con el informe preliminar, el joven se encontraba departiendo con su amigo en la primera calle de San Pedro Sula, frente a un centro comercial, cuando desconocidos los abordaron.
Los delincuentes, quienes portaban armas de fuego, intentaron llevarse por la fuerza a su amigo, momento en el que Kelly intervino y, sin poder hacer mucho, recibió varios impactos de bala.
Los disparos también alcanzaron a su amigo; sin embargo, él logró sobrevivir. Kelly, por su parte, murió de forma inmediata.
El sobreviviente del atentado fue trasladado hasta un centro asistencial, donde se le está brindando la atención médica necesaria para restaurar su salud.
Mientras tanto, las autoridades policiales ya han puesto en marcha las investigaciones correspondientes para localizar el paradero de los culpables de este asesinato y esclarecer los hechos.