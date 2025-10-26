Asesinan a joven de 19 años al intentar evitar el secuestro de su amigo en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- "Un héroe sin capa", así califican los usuarios de redes sociales al joven de 19 años que murió asesinado tras intentar evitar el secuestro de su amigo.

El hecho violento se registró en horas de la madrugada de este domingo 26 de octubre, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El fallecido fue identificado como José Ricardo Kelly Rodríguez, originario de La Ceiba, quien ni siquiera había cumplido los 20 años.