Yoro: matan a hombre que recién había regresado de Estados Unidos

Yoro, Honduras.- Tras pocos días de haber regresado a su país, un hombre fue asesinado a disparos en la comunidad de La Rosa, departamento de Yoro, al norte de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Kevin Rodríguez, originario de la aldea de Luquigüe, Yorito.

Según la información sobre lo ocurrido, Rodríguez fue encontrado sin vida a la orilla del río de esta comunidad, con varios impactos de bala en su cuerpo.