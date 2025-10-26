  1. Inicio
Yoro: matan a hombre que recién había regresado de Estados Unidos

Kevin Rodríguez recientemente había retornado a su país, pero fue encontrado sin vida esta mañana a la orilla de un río en la comunidad de La Rosa

  • 26 de octubre de 2025 a las 12:53
Kevin Rodríguez residía en EE UU, pero era originario de la aldea de Luquigüe, Yorito.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- Tras pocos días de haber regresado a su país, un hombre fue asesinado a disparos en la comunidad de La Rosa, departamento de Yoro, al norte de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Kevin Rodríguez, originario de la aldea de Luquigüe, Yorito.

Según la información sobre lo ocurrido, Rodríguez fue encontrado sin vida a la orilla del río de esta comunidad, con varios impactos de bala en su cuerpo.

De manera preliminar se conoció que el joven recientemente había sido deportado desde Estados Unidos hacia su país natal. Sin embargo, un usuario comentó que el hondureño había regresado a su tierra de manera voluntaria; la información será confirmada por las autoridades.

Se desconoce el móvil de este crimen que hoy deja a una familia de luto. Varios amigos recordaron a la víctima con mensajes de dolor en redes sociales.

“No puedo creerlo aún, para mí es difícil de creer. Recuerdo cuando me decías que cuando murieras ibas a 'jalarme las patas'. No es cierto, Kevin, dime que no es verdad y que es una mentira”, “Te voy a extrañar mucho, primito. Siempre estarás en mi corazón", "Descansa en paz, primaso”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

