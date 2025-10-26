  1. Inicio
Por supuesta enemistad matan a disparos a un hombre en La Unión, Copán

El asesino de Brayan Valle fue detenido momentos después de cometer el crimen y se encuentra bajo custodia de las autoridades policiales por investigación

  • 26 de octubre de 2025 a las 12:31
Foto de la persona que le habría quitado la vida a Brayan Giovanni Valle.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos este domingo 26 de octubre en la aldea El Kelix, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

La víctima respondía al nombre de Brayan Giovanni Valle, quien, según investigaciones, habría sido asesinado por supuestas enemistades personales.

Versiones brindadas por las autoridades indican que Brayan se encontraba departiendo con su presunto agresor, quien, tras una discusión, sacó un arma calibre 9 milímetros y le disparó hasta quitarle la vida.

Capturan a sospechoso de quitarle la vida a un menor de 11 años en Copán

Tras cometer el hecho, el hombre intentó huir, pero fue detenido de manera inmediata por las autoridades, en posesión del arma utilizada en el crimen.

El autor de este homicidio será puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de asesinato en perjuicio de Brayan Giovanni Valle.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas que llevaron al sospechoso a cometer este crimen.

