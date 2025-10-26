Por supuesta enemistad matan a disparos a un hombre en La Unión, Copán

Copán, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos este domingo 26 de octubre en la aldea El Kelix, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.
La víctima respondía al nombre de Brayan Giovanni Valle, quien, según investigaciones, habría sido asesinado por supuestas enemistades personales.
Versiones brindadas por las autoridades indican que Brayan se encontraba departiendo con su presunto agresor, quien, tras una discusión, sacó un arma calibre 9 milímetros y le disparó hasta quitarle la vida.
Tras cometer el hecho, el hombre intentó huir, pero fue detenido de manera inmediata por las autoridades, en posesión del arma utilizada en el crimen.
El autor de este homicidio será puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de asesinato en perjuicio de Brayan Giovanni Valle.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas que llevaron al sospechoso a cometer este crimen.