A su casa llegan a matar a sexagenaria en San Andrés, Lempira

Lempira, Honduras.- La noche del sábado se registró un crimen sangriento, luego de que una mujer de 69 años fue asesinada por sujetos desconocidos en el municipio de San Andrés, Lempira.
La víctima fue identificada como Victorina Campos, quien se encontraba en el corredor de su vivienda cuando ocurrió el ataque.
Según el reporte de las autoridades, sujetos desconocidos y armados llegaron hasta la casa de doña Victorina y, sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta quitarle la vida.
El cuerpo de la víctima quedó cerca de un petate (alfombra tejida de palma que se usa para dormir). Portaba una camisa azul y una falda roja.
Agentes policiales llegaron hasta la escena del crimen para iniciar con las investigaciones, mientras que personal de Medicina Forense realizó el debido levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual le habrían quitado la vida a la víctima, quien se suma a las personas asesinadas de manera sangrienta este fin de semana.