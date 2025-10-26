Muere exfuncionario municipal de La Ceiba tras ser atropellado en la CA-13

Atlántida, Honduras.- La mañana de este domingo -26 de octubre- se registró el fallecimiento de una persona, tras ser atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la calle en la carretera CA-13, en La Ceiba, Atlántida.
Se trata del exfuncionario municipal de La Ceiba, Atlántida, Germán Ordóñez.
Versiones indican que el hombre intentaba cruzar la calle frente a una bodega ubicada contiguo al Complejo Deportivo Wilson Palacios, cuando una motocicleta lo embistió, dejándolo gravemente herido. Se desconoce si el conductor fue detenido tras el accidente.
Ordóñez fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde perdió la vida debido al fuerte impacto que recibió.
Información brindada por un medio ceibeño revela que Ordóñez, quien residía en la residencial El Doral de La Ceiba, laboró como secretario privado del exalcalde del Partido Liberal, Jerry Sabio (2018-2022), y también trabajó varios años en la alcaldía de Roatán.
“Muy triste noticia. Don Germán, muy buen amigo. Fortaleza a su familia. Excelente persona. Q. P. D.”, “Yo vivo cerca de donde pasó eso, pero ahí no hay cuidado de nada. Corren desesperados, ya muchos accidentes horribles”, son algunos de los comentarios en redes sociales.
Las autoridades investigan el caso para determinar la responsabilidad del conductor de la motocicleta que hoy deja a la familia del exfuncionario en luto.