Muere exfuncionario municipal de La Ceiba tras ser atropellado en la CA-13

Atlántida, Honduras.- La mañana de este domingo -26 de octubre- se registró el fallecimiento de una persona, tras ser atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la calle en la carretera CA-13, en La Ceiba, Atlántida.

Se trata del exfuncionario municipal de La Ceiba, Atlántida, Germán Ordóñez.

Versiones indican que el hombre intentaba cruzar la calle frente a una bodega ubicada contiguo al Complejo Deportivo Wilson Palacios, cuando una motocicleta lo embistió, dejándolo gravemente herido. Se desconoce si el conductor fue detenido tras el accidente.

Ordóñez fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde perdió la vida debido al fuerte impacto que recibió.