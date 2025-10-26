Jonathan Reyes, conductor de bus que murió al caer en hondonada en Cofradía

Jonathan Reyes perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas este domingo 26 de octubre, luego de que un bus cayera en una hondonada en la zona de “Los Chorritos”, en Cofradía, Cortés. Aquí los detalles:
El accidente ocurrió en horas de la mañana cuando la unidad de transporte se dirigía desde Cofradía hacia San Pedro Sula, según reportes preliminares.
El bus accidentado cubría la ruta entre Montelimar, Santa Bárbara y San Pedro Sula, y viajaba con pasajeros a bordo al momento del incidente.
De acuerdo con las versiones preliminares, la unidad presuntamente perdió el control de los frenos, lo que provocó que cayera a la hondonada, causando múltiples heridas en los pasajeros.
Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años, perdió la vida tras el fuerte impacto.
Equipos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos del 911 y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron rápidamente al lugar para trasladar a los heridos al Hospital Mario Catarino Rivas.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a varias víctimas en el suelo, siendo atendidas por el personal médico y rescatistas.
Testigos señalaron que la zona de “Los Chorritos” ha registrado varios incidentes viales anteriormente, lo que preocupa a residentes y autoridades de tránsito.
Equipos de rescate descendieron a la hondonada para auxiliar a los sobrevivientes, con apoyo adicional de personas que transitaban por el lugar y colaboraron en los trabajos de auxilio.
La DNVT anunció que investigará las causas del accidente para determinar responsabilidades sobre esta tragedia.