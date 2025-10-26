  1. Inicio
Jonathan Reyes, conductor de bus que murió al caer en hondonada en Cofradía

En horas tempranas, lamentablemente perdió la vida un joven conductor, luego de que la unidad presuntamente perdiera los frenos y cayera a una hondonada

  • 26 de octubre de 2025 a las 11:54
Jonathan Reyes perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas este domingo 26 de octubre, luego de que un bus cayera en una hondonada en la zona de “Los Chorritos”, en Cofradía, Cortés. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
El accidente ocurrió en horas de la mañana cuando la unidad de transporte se dirigía desde Cofradía hacia San Pedro Sula, según reportes preliminares.

 Foto: Redes sociales
El bus accidentado cubría la ruta entre Montelimar, Santa Bárbara y San Pedro Sula, y viajaba con pasajeros a bordo al momento del incidente.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las versiones preliminares, la unidad presuntamente perdió el control de los frenos, lo que provocó que cayera a la hondonada, causando múltiples heridas en los pasajeros.

 Foto: Redes sociales
Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años, perdió la vida tras el fuerte impacto.

 Foto: Redes sociales
Equipos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos del 911 y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron rápidamente al lugar para trasladar a los heridos al Hospital Mario Catarino Rivas.

 Foto: Redes sociales
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a varias víctimas en el suelo, siendo atendidas por el personal médico y rescatistas.

 Foto: Redes sociales
Testigos señalaron que la zona de “Los Chorritos” ha registrado varios incidentes viales anteriormente, lo que preocupa a residentes y autoridades de tránsito.

 Foto: Redes sociales
Equipos de rescate descendieron a la hondonada para auxiliar a los sobrevivientes, con apoyo adicional de personas que transitaban por el lugar y colaboraron en los trabajos de auxilio.

 Foto: Redes sociales
La DNVT anunció que investigará las causas del accidente para determinar responsabilidades sobre esta tragedia.

 Foto: Redes sociales
