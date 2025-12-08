Se estrecha la diferencia: Nasry Asfura sigue al frente de la elección, pero Nasralla acorta la distancia

Tegucigalpa, Honduras.- La brecha más grande que ha llegado a separar a los dos candidatos más cercanos a la presidencia ha superado los 23,000 votos, aunque las ventajas han cambiado a favor de cada uno conforme avanza el escrutinio. Tanto Nasry Asfura como Salvador Nasralla han sentido en sus espaldas el peso del posible triunfo. Los resultados posicionaron primero a Asfura con la ventaja, luego Nasralla tomó el primer lugar y posteriormente el candidato nacionalista volvió a remontar.

Nada está escrito y, a medida que avanza el procesamiento de las actas, los votos también suben. Nasry Asfura se mantiene al frente de las elecciones, pero Nasralla le respira en el hombro. Tras las fallas en el sistema de divulgación de resultados, los datos permanecieron congelados con Nasry Asfura acumulando 1,132,321 votos por el Partido Nacional, seguido de Salvador Nasralla con 1,112,570 votos por el Partido Liberal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Antes de que el sistema de divulgación se reactivara a las 8:15 de la mañana, la ventaja a favor de Asfura era de 19,751 votos.