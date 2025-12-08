Se estrecha la diferencia: Nasry Asfura sigue al frente de la elección, pero Nasralla acorta la distancia

Tegucigalpa, Honduras.- La brecha más grande que ha llegado a separar a los dos candidatos más cercanos a la presidencia ha superado los 23,000 votos, aunque las ventajas han cambiado a favor de cada uno conforme avanza el escrutinio.
Tanto Nasry Asfura como Salvador Nasralla han sentido en sus espaldas el peso del posible triunfo.
Los resultados posicionaron primero a Asfura con la ventaja, luego Nasralla tomó el primer lugar y posteriormente el candidato nacionalista volvió a remontar.
Nada está escrito y, a medida que avanza el procesamiento de las actas, los votos también suben. Nasry Asfura se mantiene al frente de las elecciones, pero Nasralla le respira en el hombro.
Tras las fallas en el sistema de divulgación de resultados, los datos permanecieron congelados con Nasry Asfura acumulando 1,132,321 votos por el Partido Nacional, seguido de Salvador Nasralla con 1,112,570 votos por el Partido Liberal.
Antes de que el sistema de divulgación se reactivara a las 8:15 de la mañana, la ventaja a favor de Asfura era de 19,751 votos.
Hasta las 14:25 de este lunes 8 de diciembre, la ventaja se redujo a 11,270 votos.
Hata el cierre de esta nota, Nasry Asfura alcanzó 1,181,357 votos y Nasralla 1,170,087 votos, con un 91.62 % de las actas procesadas.
Los hondureños siguen pendientes de la contienda electoral, que ha sido una de las más reñidas en la historia. A una semana de las elecciones generales, Honduras aún está en vilo, a la expectativa de conocer quién será el sucesor de Xiomara Castro.