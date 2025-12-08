Exvicecanciller sobre Libre: "Un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador"

Según dijo, aun con un recuento manual y transparente, el partido oficialista no lograría escalar posiciones ni alterar la voluntad expresada en las urnas.

En su publicación de X, García comparó el pronunciamiento de Libre con “un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador”, aludiendo a la decisión del partido de desconocer los datos preliminares y pedir la repetición de las elecciones.

Tegucigalpa, Honduras.- El exvicecanciller Antonio García reaccionó este lunes al comunicado del partido Libertad y Refundación (Libre), que anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones generales. García calificó la postura como una negativa a aceptar un resultado adverso.

El comunicado de Libre desconociendo las elecciones es como un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador ni lo que piensa la afición. Quieren la nulidad, repetir las elecciones y dar un “voto de confianza” al Presidente Mel y a su candidata, como si uno respaldara a...

El exvicecanciller reconoció que el proceso electoral presentó fallas e irregularidades, incluida una supuesta intromisión del presidente Donald Trump, pero señaló que estas no serían suficientes para modificar el orden de los resultados. Aseguró que insistir en la nulidad solo deteriora la imagen de Libre frente al electorado.

García también se refirió al papel de las Fuerzas Armadas y señaló que, con la salida del general Roosevelt, los nuevos mandos deberán cumplir su función constitucional acatando las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Añadió que la eventual negativa de algunos funcionarios a colaborar con la transición podría acarrear consecuencias personales dentro y fuera del país.

El contexto de sus declaraciones se da luego de que Libre anunciara en una conferencia de prensa que desconoce los resultados y que desautoriza a cualquier funcionario público que participe en la transición gubernamental, a la que calificó como parte de un "golpe electoral en curso".