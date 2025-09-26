Caso del padrastro de Elvis Eliú: descartan violación a hijastra, será juzgado por otro delito

San Pedro Sula, Honduras.- El caso que surgió tras la trágica desaparición de Elvis Eliú, niño arrastrado por la corriente en San Pedro Sula, llegó este viernes a los tribunales. Su padrastro, Wilmer Gutiérrez Sánchez, es presentado a audiencia inicial, acusado del delito de otras agresiones sexuales calificadas en perjuicio de su hijastra.

Ruy Barahona, portavoz de los Tribunales de Justicia, explicó al noticiero Hoy Mismo que la acusación inicial por violación fue desvirtuada luego de que fiscales sometieran a la menor a una prueba anticipada, un procedimiento utilizado para proteger a víctimas menores de edad.

"A la menor se le realizaron una serie de preguntas; tras la prueba anticipada, los fiscales determinaron que correspondía el delito de otras agresiones sexuales calificadas", señaló Barahona.

El Ministerio Público presentará las pruebas en contra de Gutiérrez Sánchez, mientras el juez decidirá si dicta auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo.

Tras su captura, el acusado permaneció recluido en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, y esta mañana fue trasladado al Palacio de Justicia de San Pedro Sula bajo medidas de seguridad.