Cae sospechoso de homicidio en aldea El Rusio, Juticalpa

Juticalpa, Honduras.– Un hombre fue capturado en la aldea Limones, municipio de Juticalpa, señalado como presunto responsable de un homicidio, una tentativa de homicidio y el porte ilegal de armas de fuego, hechos violentos ocurridos en el sector rural del departamento de Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso estaría vinculado a la muerte de José Gilberto Pacheco Ruiz, de 39 años, así como a las lesiones provocadas a otra persona durante un ataque registrado el pasado 24 de enero en la comunidad Portillo del Limón, en la aldea El Rusio.