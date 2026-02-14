Tabla de LaLiga Española: Real Madrid no falla y desplaza al Barcelona de Flick

Madrid, España.- Se juega la jornada 24 de la temporada de LaLiga Española y varios cambios se han empezado a reflejar en la tabla de posiciones.
Uno de los que ha aprovechado su compromiso es el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, quien goleó a una Real Sociedad que llegaba con buenos números.
Con goles de Gonzalo García, Vinícius Jr (x2) y el uruguayo Fede Valverde, bastó para el 4-1 sobre Reala que descontó por medio de Mikel Oyarzabal.
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llegó a 60 puntos en 24 partidos, se ponen como líderes, mientras que la Real Sociedad quedan octavos con 31 unidades.
Los 'Blancos' desplazan al FC Barcelona de Hansi Flick que juegan este lunes contra el Girona y de ganar, volverían a recuperar el liderato, ya que tienen 58 puntos.