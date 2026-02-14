  1. Inicio
Tabla de LaLiga Española: Real Madrid no falla y desplaza al Barcelona de Flick

El Real Madrid se ha puesto como líder de LaLiga de España y desplaza al FC Barcelona de Hansi Flick

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 15:42
Vinícius Jr se lució con el Real Madrid ante Real Sociedad.

Foto: EFE

Madrid, España.- Se juega la jornada 24 de la temporada de LaLiga Española y varios cambios se han empezado a reflejar en la tabla de posiciones.

Uno de los que ha aprovechado su compromiso es el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, quien goleó a una Real Sociedad que llegaba con buenos números.

Real Madrid golea a Real Sociedad en brillante partido de Vinícius Jr

Con goles de Gonzalo García, Vinícius Jr (x2) y el uruguayo Fede Valverde, bastó para el 4-1 sobre Reala que descontó por medio de Mikel Oyarzabal.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llegó a 60 puntos en 24 partidos, se ponen como líderes, mientras que la Real Sociedad quedan octavos con 31 unidades.

Los 'Blancos' desplazan al FC Barcelona de Hansi Flick que juegan este lunes contra el Girona y de ganar, volverían a recuperar el liderato, ya que tienen 58 puntos.

Tabla de posiciones del fútbol español

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
