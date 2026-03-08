JOH sobre el "Escudo de las Américas": el narcotráfico solo se combate con liderazgo firme

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se pronunció tras la cumbre del "Escudo de las Américas" impulsada por el gobierno de Donald Trump y felicitó la iniciativa de seguridad para la región.

A través de su cuenta de X, el exmandatario, que recibió un indulto de Trump, lo felicitó por impulsar la iniciativa, y afirmó que es una propuesta que se aprendió desde su gobierno.

"El narcotráfico y el crimen organizado solo se derrotan con voluntad política, cooperación internacional y liderazgo firme", afirmó Hernández.

De inmediato recordó que durante su administración en Honduras (2013-2021) enfrentó las estructuras criminales "sin titubeos" y trabajando de la mano de Estados Unidos y los países aliados de la región.