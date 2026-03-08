JOH sobre el "Escudo de las Américas": el narcotráfico solo se combate con liderazgo firme

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se pronunció tras la cumbre del "Escudo de las Américas" impulsada por el gobierno de Donald Trump y felicitó la iniciativa de seguridad para la región.
A través de su cuenta de X, el exmandatario, que recibió un indulto de Trump, lo felicitó por impulsar la iniciativa, y afirmó que es una propuesta que se aprendió desde su gobierno.
"El narcotráfico y el crimen organizado solo se derrotan con voluntad política, cooperación internacional y liderazgo firme", afirmó Hernández.
De inmediato recordó que durante su administración en Honduras (2013-2021) enfrentó las estructuras criminales "sin titubeos" y trabajando de la mano de Estados Unidos y los países aliados de la región.
"Quienes hemos tomado decisiones firmes contra el crimen muchas veces enfrentamos campañas de desinformación, persecución política y lawfare, pero la historia termina poniendo las cosas en su lugar", expresó.
De igual forma, aseguró que la seguridad del hemisferio es una causa común, por lo que celebró que los países de América se reunieran a trabajar en conjunto para hacer retroceder al crimen organizado.
"Celebro este esfuerzo para fortalecer la seguridad en nuestras Américas y felicito a los presidentes y líderes que acompañan esta importante iniciativa", finalizó su mensaje.
El sábado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para enfrentar una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que impera en la región.
La cumbre celebrada en un resort con campo de golf en Miami, propiedad de Trump, tuvo a 12 aliados, entre ellos Honduras.
El compromiso del acuerdo, según manifestó Trump, es el "compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles. "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están".
Participaron en el encuentro los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.