Shakira en Argentina: Así fue la emotiva presentación junto a sus hijos Milan y Sasha

Buenos Aires, Argentina.- La segunda noche del espectáculo de Shakira en Buenos Aires avanzaba entre la energía habitual de su gira internacional cuando su presentación con sus hijos Milan y Sasha alteró el pulso del estadio Vélez Sarsfield.

El público, que colmó el recinto, no anticipaba la escena que se desarrollaría a continuación durante la parada en Argentina del tour "Las mujeres ya no lloran World Tour 2025".

Los hijos de la barranquillera, de 12 y 10 años, la acompañaron en la interpretación de "Acróstico", una pieza que los tres grabaron en 2023 y cuyo significado se ha vinculado desde su lanzamiento al proceso personal que vivió la intérprete tras su separación de Gerard Piqué.

La aparición de los niños provocó una reacción inmediata en los más de 50,000 asistentes.