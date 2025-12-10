Shakira en Argentina: Así fue la emotiva presentación junto a sus hijos Milan y Sasha

Buenos Aires, Argentina.- La segunda noche del espectáculo de Shakira en Buenos Aires avanzaba entre la energía habitual de su gira internacional cuando su presentación con sus hijos Milan y Sasha alteró el pulso del estadio Vélez Sarsfield.
El público, que colmó el recinto, no anticipaba la escena que se desarrollaría a continuación durante la parada en Argentina del tour "Las mujeres ya no lloran World Tour 2025".
Los hijos de la barranquillera, de 12 y 10 años, la acompañaron en la interpretación de "Acróstico", una pieza que los tres grabaron en 2023 y cuyo significado se ha vinculado desde su lanzamiento al proceso personal que vivió la intérprete tras su separación de Gerard Piqué.
La aparición de los niños provocó una reacción inmediata en los más de 50,000 asistentes.
La canción se ejecutó con una carga emocional que contrastó con el carácter expansivo del resto del repertorio y que añadió una dimensión distinta al concierto.
Sobre la canción...
"Acróstico" nació en un periodo complejo para la artista. En aquella etapa, Shakira explicó a su audiencia que la presencia de sus hijos en la grabación respondía a un deseo genuino de ellos mismos.
Lo expresó con claridad al afirmar que “ambos (Milan y Sasha) han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro”.
La participación de los niños en Buenos Aires retomó ese vínculo creativo y selló un momento que destacó dentro de la noche.
El gesto no alteró el ritmo general de la gira, aunque sí introdujo un matiz afectivo que resonó entre quienes presenciaron la escena.
Con el cierre de esta presentación, la artista se prepara para continuar su itinerario con dos fechas programadas en Córdoba, Argentina, antes de viajar a Miami, donde concluirá el año con tres conciertos más dentro de una gira que avanza con fuerza y mantiene una respuesta masiva en cada parada.