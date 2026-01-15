¿Cuánto enviaron en remesas hondureños que viven en Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que viven en Estados Unidos aumentaron los envíos de remesas familiares en 2025. Así lo revela el último informe mensual publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

De los 12,212 millones de dólares en remesas que ingresaron al país el año anterior, los compatriotas que radican en EE UU aportaron el 98.46%, equivalente a $12,025 millones. Esa cifra supera los 9,589.1 millones de dólares de 2024, con un incremento interanual de $2,435.9 millones y 25.40%.

“Las cifras de remesas de Estados Unidos registradas en 2025 son históricas para Honduras”, subrayó una fuente técnica del BCH.

Un análisis de la subgerencia de Estudios Económicos del Banco Central indica que la variación de los flujos de remesas denota cambios de tendencia que coinciden con fechas específicas de anuncios importantes sobre el cambio de las políticas migratoria y tributaria en Estados Unidos.

Del 1 al 20 de enero de 2025, agrega, el crecimiento promedio fue del 13.2%; no obstante, entre el 21 de enero y el 30 de mayo, después que tomó posesión la nueva administración en Estados Unidos, este incremento ascendió a 21.8%.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Señala que entre el 2 de junio y el 7 de julio, período que coincide con el debate del Congreso de los Estados de EE UU sobre el proyecto de ley para aplicar un impuesto a las remesas, la variación promedio aumentó a 23.5%.

Entre el 7 y 30 de julio del año pasado, luego del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) sobre la cancelación del TPS (Estatus de Protección Temporal) a partir de septiembre 2025, la variación promedio alcanzó 25.5%.

El informe del Banco Central de Honduras revela que de los 12 meses del año pasado, seis reportaron ingreso de remesas superiores a 1,000 millones dólares provenientes de Estados Unidos: septiembre con $1,124.4 millones, junio con $1,113.3 millones, diciembre con $1,088.4 millones, julio con $1,086 millones, octubre con $1,043.8 millones y mayo con $1,042 millones.

Añade que el mes con menor ingreso de remesas fue enero con 765.7 millones de dólares, las que continuaron en ascenso los tres meses siguientes hasta sobrepasar $1,000 millones en mayo. En 2024, el ingreso promedio de ingreso de remesas de Estados Unidos sumó 26.2 millones de dólares y que en 2025 se incrementó a $32.94 millones.