Cancelan salida de embarcaciones en Islas de la Bahía por alto oleaje

La Marina Mercante suspendió las salidas marítimas debido al fuerte oleaje, lluvias persistentes y vientos intensos que afectan la zona insular y ponen en riesgo la navegación

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 10:52
Las precipitaciones continúan en el departamento insular y el oleaje sigue en aumento; por ello, las autoridades decidieron cancelar todas las salidas programadas para las próximas horas.

Islas de la Bahía, Honduras.– Las autoridades de la Dirección General de Marina Mercante de Honduras cancelaron la salida de todas las embarcaciones este miércoles -28 de enero- en el departamento de Islas de la Bahía.

La medida fue adoptada luego de que se reportara un oleaje elevado en toda la zona insular, lo que incrementa el riesgo de incidentes para las personas que laboran o viajan a bordo de embarcaciones.

Las precipitaciones continúan en el departamento y el oleaje sigue en aumento; por ello, las autoridades decidieron cancelar todas las salidas programadas para las próximas horas.

El objetivo principal de esta acción es prevenir encallamientos y evitar pérdidas económicas significativas que, en este tipo de situaciones, suelen afectar a miles de familias y empresarios de la región.

Según reportes preliminares, la mayor dificultad no se presenta al salir de la zona, sino al ingresar. El acceso al muelle de cabotaje resulta prácticamente imposible debido a las lluvias, el fuerte oleaje y los intensos vientos que azotan el área.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo permanecerá vigente la medida, ya que su levantamiento dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.

Finalmente, hicieron un llamado a los pobladores y trabajadores del sector marítimo a acatar las disposiciones emitidas, con el fin de evitar incidentes o tragedias.

