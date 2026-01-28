Cancelan salida de embarcaciones en Islas de la Bahía por alto oleaje

Islas de la Bahía, Honduras.– Las autoridades de la Dirección General de Marina Mercante de Honduras cancelaron la salida de todas las embarcaciones este miércoles -28 de enero- en el departamento de Islas de la Bahía.

La medida fue adoptada luego de que se reportara un oleaje elevado en toda la zona insular, lo que incrementa el riesgo de incidentes para las personas que laboran o viajan a bordo de embarcaciones.

Las precipitaciones continúan en el departamento y el oleaje sigue en aumento; por ello, las autoridades decidieron cancelar todas las salidas programadas para las próximas horas.