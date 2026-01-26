Por ingreso de frente frío declaran alerta amarilla y verde en varias zonas del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este lunes alerta amarilla en tres departamentos y cuatro municipios del país, así como alerta verde en otras zonas, debido al ingreso de un frente frío que estará afectando el territorio nacional durante las próximas horas.
La alerta amarilla fue emitida para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, además de los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés, pertenecientes al departamento de Cortés, ante el riesgo de lluvias intensas y sus posibles impactos.
Mientras tanto, en alerta verde están los departamentos de Yoro, Santa Bárbara y Gracias a Dios, así como para el resto del departamento de Cortés, como medida preventiva ante las condiciones climáticas previstas.
Las autoridades informaron que estas alertas entraron en vigencia este lunes 26 de enero a partir de las 6:00 de la tarde, con una duración estimada de 72 horas, período en el cual se mantendrá un monitoreo constante del comportamiento del fenómeno meteorológico.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el frente frío ingresará al país durante la medianoche de este lunes, generando vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, un descenso significativo de las temperaturas y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes.
Se esperan acumulados de lluvia que podrían superar los 120 y 150 milímetros en sectores urbanos de la costa norte, mientras que en áreas montañosas del norte, especialmente en la Sierra de Omoa y Sierra Nombre de Dios, los registros podrían ser mayores a los 200 milímetros.
Copeco advirtió que estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas, así como un aumento en los niveles de ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe, principalmente en los departamentos de Atlántida, Santa Bárbara, Cortés, Colón y Yoro.