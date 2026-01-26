Por ingreso de frente frío declaran alerta amarilla y verde en varias zonas del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este lunes alerta amarilla en tres departamentos y cuatro municipios del país, así como alerta verde en otras zonas, debido al ingreso de un frente frío que estará afectando el territorio nacional durante las próximas horas.

La alerta amarilla fue emitida para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, además de los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Omoa y Puerto Cortés, pertenecientes al departamento de Cortés, ante el riesgo de lluvias intensas y sus posibles impactos.

Mientras tanto, en alerta verde están los departamentos de Yoro, Santa Bárbara y Gracias a Dios, así como para el resto del departamento de Cortés, como medida preventiva ante las condiciones climáticas previstas.