Mañana seca y tarde de lluvias: así cambiará el clima en Honduras este lunes

Para la tarde, el comportamiento atmosférico variará por la influencia del viento del noreste, que favorecerá la presencia de precipitaciones débiles, principalmente en la región norte.

El pronóstico indica que durante las primeras horas del día predominará el viento del este, lo que mantendrá condiciones generalmente secas en buena parte del territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este lunes 26 de enero estarán marcadas por una mañana mayormente seca y cambios hacia la tarde en varias regiones del país.

Estas lluvias también podrían presentarse de forma aislada en sectores de las regiones noroccidente, centro y oriente del país, según el informe meteorológico.

“El viento del este estará produciendo condiciones generalmente secas por la mañana”, explicó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

Más adelante, detalló que “en horas de la tarde, el viento del noreste estará generando precipitaciones débiles en la región norte y en sectores de las regiones noroccidente, centro y oriente del país”.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca señaló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies, tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas, el Distrito Central registrará una máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°, mientras que la región Central alcanzará 28 C° como máxima y 19 C° como mínima.

La región Insular tendrá temperaturas de hasta 28 C° y mínimas de 26 C°; la región norte llegará a 28 C° y descenderá a 23 C°; la región oriental marcará 30 C° de máxima y 17 C° de mínima; el sur alcanzará los 37 C° y bajará a 22 C°; y el occidente registrará 26 C° como máxima y 12 C° como mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).