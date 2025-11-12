Graves inundaciones afectan Puerto Cortés por intensas lluvias y fuerte oleaje

Puerto Cortés, Honduras.- Las intensas lluvias registradas durante horas de la noche dejaron graves inundaciones en diferentes zonas del municipio de Puerto Cortés, donde el agua cubrió calles y viviendas, afectando principalmente al barrio El Centro.

En la Clínica Bahía, el paso de un camión por una calle anegada provocó que una fuerte oleada ingresara al interior del establecimiento, causando daños materiales.

Las autoridades informaron que las avenidas 4 calle y 5 calle permanecieron inundadas, dificultando la circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, en el sector de Los Achotes, en Omoa, las lluvias provocaron el desbordamiento de cunetas y corrientes de agua.