Graves inundaciones afectan Puerto Cortés por intensas lluvias y fuerte oleaje

Puerto Cortés, Honduras.- Las intensas lluvias registradas durante horas de la noche dejaron graves inundaciones en diferentes zonas del municipio de Puerto Cortés, donde el agua cubrió calles y viviendas, afectando principalmente al barrio El Centro.
En la Clínica Bahía, el paso de un camión por una calle anegada provocó que una fuerte oleada ingresara al interior del establecimiento, causando daños materiales.
Las autoridades informaron que las avenidas 4 calle y 5 calle permanecieron inundadas, dificultando la circulación vehicular y peatonal.
Asimismo, en el sector de Los Achotes, en Omoa, las lluvias provocaron el desbordamiento de cunetas y corrientes de agua.
Alerta roja en el norte de Honduras por lluvias
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta roja para los departamentos de Atlántida y Colón, y extendió el nivel de alerta a los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés, por la influencia de una masa de aire frío y una vaguada.
Ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos, Copeco habilitó albergues preventivos en Puerto Cortés, específicamente en los sectores de Proterillos y Tegucigalpita. En la zona costera se reporta también fuerte oleaje que mantiene en vigilancia a las comunidades pesqueras.
Además, según los reportes en Puerto Cortés, una familia compuesta por siete personas fue evacuada por las autoridades de rescate debido al rápido aumento del nivel del agua en su vivienda.