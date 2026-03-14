Alcaldía invierte hasta L3 millones para reparar socavón en Paseo de la Reforma

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) invertirá entre 2.5 y 3 millones de lempiras para reparar el socavón que se formó desde octubre del 2025 en las cercanías del mercado San Pablo, en el Paseo de la Reforma, una obra que tomará alrededor de dos meses para su finalización.

Autoridades de la comuna capitalina informaron que los trabajos se ejecutan con el objetivo de dejar la zona completamente rehabilitada antes de la llegada del invierno, evitando que las lluvias agraven el daño estructural en el sector.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la alcaldía, José Miguel Sierra, confirmó que los equipos municipales ya trabajan en el sitio para estabilizar el terreno y reconstruir el sistema de drenaje que colapsó en el área.

“Aquí estamos en acción en el Paseo de la Reforma frente al Mercado de San Pablo. Estamos atendiendo esta emergencia en un socavón”, expresó el funcionario mientras supervisaba las labores.

Sierra detalló que dentro de las primeras acciones se realizó la instalación de dos tubos de 72 pulgadas, fundamentales para mejorar el drenaje de aguas lluvias y evitar nuevas filtraciones que debiliten el suelo.

“Ya instalamos dos tubos de 72 pulgadas. En una obra que rondará entre los dos y medio y tres millones de lempiras, esperamos estar trabajando alrededor de dos meses”, explicó el titular de Infraestructura Vial.