  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Inundaciones en Atlántida dejan unos 5,000 afectados

El frente frío castiga el Atlántico hondureño, provocando evacuaciones en Tela, Arizona y La Ceiba, mientras Copeco mantiene activa la alerta amarilla

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:09
El Heraldo Videos
Cronología Asfura

Videos Honduras

Cronología Asfura