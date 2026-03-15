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Donde no llegan los carros, llega la solidaridad: cuadernos para niños de Turturupe

La campaña Maratón del Saber llegó a la Escuela Francisco Morazán, en Turturupe, Lepaterique, donde padres de familia y representantes de otras comunidades recibieron los útiles escolares. Los niños esperaban con ilusión los cuadernos que les permitirán continuar sus estudios en estas zonas remotas.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 09:52
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