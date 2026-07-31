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"Vengo de abajo y es motivo de orgullo": José Manuel Matheu abre su corazón en Tictac

“Vengo de abajo y es motivo de orgullo”. Conoce la historia, vivencias y reflexiones de José Manuel Matheu (Exministro de Salud y exdiputado) en un nuevo episodio de Tictac.

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 09:51
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