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José Manuel Matheu revela el consejo de su padre que nunca olvidó

¿Qué consejo de su padre ha acompañado al doctor José Manuel Matheu durante toda su vida? En Tictac, el exministro de Salud recordó las enseñanzas que marcaron su infancia, su carrera y su forma de servir a Honduras.

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 09:54
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