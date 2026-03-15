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EL HERALDO y Cuadernos Quick entregan útiles escolares a niños de zonas remotas
El maestro Jalix Enamorado agradeció a EL HERALDO y Cuadernos Quick por llevar cuadernos a los niños de Turturupe, Lepaterique. La entrega también benefició a estudiantes de El Zursul, El Aguacate y Ulasala, quienes recibieron con alegría los útiles que les permitirán continuar sus estudios.
Marbin López
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Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 10:10
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