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Solidaridad en acción: EL HERALDO entrega cuadernos en Turturupe

El maestro José Manuel Gómez Fúnez agradece a EL HERALDO por llevar cuadernos a los niños de Turturupe con la campaña Maratón del Saber.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 10:41
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