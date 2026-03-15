Don Diego Verde agradece a EL HERALDO por llevar útiles escolares a comunidades aisladas

Mientras arreaba las mulas cargadas con cajas de cuadernos, don Diego Verde, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la comunidad de El Zursul, expresó su agradecimiento a EL HERALDO por hacer posible la llegada de útiles escolares hasta esta zona de difícil acceso.El líder comunitario destacó que, gracias a la campaña Maratón del Saber, los niños de estas comunidades rurales podrán contar con materiales educativos que les permitirán continuar con sus estudios pese a las limitaciones que enfrenta la región.