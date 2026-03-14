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Nahúm Valladares: "El Congreso pasado fue desastroso"

“Fui diputado en dos períodos... en los Congresos siempre hay debates y respeto. El Congreso pasado fue desastroso... ahí no se respetaba nada”, afirma Nahúm Valladares en Tictac de EL HERALDO.

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 13:08
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