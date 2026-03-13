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Nahúm Valladares: "Mi pasión siempre fue la comunicación"

"Mi pasión siempre fue la comunicación...", asegura Nahúm Valladares, quien en su entrevista en Tictac revela que su padre siempre quiso que fuera abogado.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 17:33
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