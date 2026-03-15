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Ciudadanos se van a los golpes en repetición de elecciones en Guanaja

Las elecciones se repitieron en Guanaja en medio de disturbios por parte de simpatizantes del Partido Nacional y Liberal; en noviembre ambos candidatos a alcaldes resultaron empatados

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 21:55
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