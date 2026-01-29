Siguen suspendidas labores presenciales en las escuelas de Atlántida por alerta amarilla

Atlántida, Honduras.-La Dirección Departamental de Educación de Atlántida anunció que este jueves 29 de enero continúan suspendidas las labores presenciales en todos los centros educativos del departamento.
En un comunicado afirmaron que esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada por Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
La medida aplica tanto para instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales, así como para las instancias administrativas de la Dirección Departamental y de las direcciones municipales y distritales de educación en los ocho municipios de Atlántida.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se basa en el Boletín de Alerta número 004-2026, emitido por Copeco, ante las condiciones climáticas adversas que afectan la zona norte del país.
Las autoridades educativas instruyeron a los centros educativos a continuar el desarrollo de las actividades académicas bajo la modalidad virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la vida y la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Asimismo, se recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a los comunicados oficiales que emitan tanto la Dirección Departamental de Educación como Copeco, ante posibles cambios en las disposiciones.