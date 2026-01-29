Siguen suspendidas labores presenciales en las escuelas de Atlántida por alerta amarilla

Atlántida, Honduras.-La Dirección Departamental de Educación de Atlántida anunció que este jueves 29 de enero continúan suspendidas las labores presenciales en todos los centros educativos del departamento.

En un comunicado afirmaron que esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada por Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

La medida aplica tanto para instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales, así como para las instancias administrativas de la Dirección Departamental y de las direcciones municipales y distritales de educación en los ocho municipios de Atlántida.