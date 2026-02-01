¿Qué dicen los archivos de Epstein sobre Jay-Z, Weinstein y Pusha T?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió 3 millones de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein, junto con 2.000 vídeos y aproximadamente 180.000 imágenes. Entre el material publicado aparecen menciones a Jay-Z, Pusha T y Harvey Weinstein, según informó la agencia federal.
Las referencias a estas personalidades no provienen de registros personales de Epstein ni de informes corroborados por las autoridades. Los nombres figuran en una denuncia anónima presentada ante el FBI, archivada como parte de la investigación. La mención no implica que estos individuos fueran objeto de pesquisas ni sugiere culpabilidad respecto a las acusaciones formuladas.
El Departamento de Justicia precisó que, debido al alcance de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, todo el material enviado al FBI por el público en relación con el caso fue programado para su publicación. Esto significa que algunas acusaciones podrían ser "falsas o presentadas fraudulentamente", según advirtió la institución.
El contenido de la denuncia anónima
Un reporte de crisis del FBI incluido en la última entrega revela que una presunta víctima anónima, quien afirmó haber sido drogada y abusada sexualmente en varias ocasiones, señaló a Pusha T (nombre real: Terrence LeVarr Thornton) como uno de sus "manejadores".
El mismo informe indica que la denunciante declaró haber despertado en una habitación en presencia de Weinstein y Jay-Z (Shawn Carter). El documento especifica que, debido a que la víctima habría sido drogada en ambos escenarios, su memoria resultaba confusa.
Representantes de Jay-Z y Pusha T no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios formuladas por medios estadounidenses
Otras figuras mencionadas en los archivos
La directora de cine Mira Nair, madre del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, también aparece en la nueva documentación. Su nombre figura en un correo electrónico de la publicista Peggy Siegal dirigido a Epstein, donde menciona haberla visto en una fiesta posterior al estreno de "Amelia" (2009), película dirigida por Nair. El mensaje no sugiere irregularidad alguna ni investigación.
Los archivos incluyen asimismo correspondencia entre Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores en conexión con Epstein. En uno de los mensajes, Maxwell ofrece a Wasserman un masaje que podría "volver loco a un hombre".
En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, Wasserman señaló que sus interacciones con Maxwell ocurrieron "hace más de dos décadas" y "mucho antes de que sus crímenes horribles salieran a la luz". También negó cualquier vínculo con Epstein: "Nunca tuve una relación personal o comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, participé en un viaje humanitario como parte de una delegación con la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento terriblemente haber tenido alguna asociación con cualquiera de ellos".