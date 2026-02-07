Francis Hernández: Nuevo DT en Honduras, amistoso ante Argentina e inclusión de exjugadores

Además, confirmó que ya analizan más de cinco hojas de vida para elegir al nuevo seleccionador, buscando un entrenador que comprenda el proyecto, trabaje de forma colaborativa y se adapte a una metodología común para todas las selecciones.

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras , Francis Hernández , aseguró que uno de sus principales objetivos es construir un proyecto sólido y a largo plazo que deje un legado en el fútbol nacional. El dirigente explicó que su meta es modernizar el departamento de selecciones, crear áreas de apoyo para el crecimiento del jugador y aplicar parte de la metodología que conoció durante su etapa en la Federación Española , donde trabajó en la creación de modelos de juego, perfiles por posición y estructuras de scouting y desarrollo.

Asimismo, reconoció que la Federación necesita fortalecer su estructura, mejorar herramientas de trabajo y generar mejores condiciones para el desarrollo del futbolista hondureño, al tiempo que destacó la importancia de involucrarse con la Liga Nacional y todos los actores del fútbol para impulsar un crecimiento integral que permita competir mejor a nivel internacional.

Hernández también se refirió al perfil humano y profesional que pretende integrar en la Bicolor, señalando que las puertas estarán abiertas para todos los que estén preparados, incluidos exjugadores que puedan aportar al proceso, siempre que cumplan con la capacitación necesaria.

Voy a entender el contexto federativo de Honduras. Creo que tengo un conocimiento integral del fútbol hondureño, me queda mucho por aprender. Voy a tratar de nutrirme de todos los federativos que hay en Honduras. A partir de ahí voy a tratar de marcar mi impronta, lo que en todos estos años me ha funcionado y tratar de aportar mi granito de arena en ese sentido. Quiero construir el proyecto desde cero, minimizar lo que no podemos controlar. En ese sentido, lo tengo claro, voy a tratar de hacerlo y a las posibilidades que tenemos.

Sí, tuvimos la oportunidad de tener una relación deportivo con Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Ansu Fati. Jugadores que han sido y son importantes por la Selección Española. Yo he tratado de ser muy cercano a ellos, ser una persona normal, aportarle desde mi posición. Lógicamente no tengo un día a día con ellos, pero cada vez que tengo una oportunidad con ellos el trato mutuo es mucho más.

Es un proceso maravilloso, más por la palabra clave del proceso, esa fue la clave de todo el proceso. Tratamos de crear un modelo de juego, un perfil de jugador por posición. Una metodología técnico-táctica, creación de departamentos de tutoría, de psicología, scouting nacional e internacional. Hicimos muchas cosas desde la división deportiva.

Es una persona que se ha tratado de formar, de desempeñar la labor que he desarrollado en la Federación de Fútbol de España. Ahora tenemos el placer de poder desarrollar esa misma labor en Honduras. Anteriormente tuve una empresa de Gestión de Eventos, Dirección Deportiva. También jugué profesionalmente al fútbol. Estuve dos y medio en el Valencia. Luego hice diversas carreras en mi país. En el Granada pude desarrollar mis últimos años. En los treinta años decidí parar por las lesiones.

Háblenos un poco de su recorrido, ¿quién era Francis Hernández antes de venir a Honduras?

¿Qué ha estudiado del futbolista hondureño?

He visto algunas cosas, partidos de clubes, de la selección en el corto pasado. Creo que hay muchas posibilidades a nivel de riqueza de jugador. Me llama la atención que hay potencial de jugadores por fuera. Trataremos de aportarle herramientas a todos y cada uno de los jugadores para que crezcan profesionalmente. Queremos conseguir los objetivos que queremos.

¿Puntualmente, de qué jugadores me habla?

No quiero dar nombres en estos momentos. Hablo en general, hablo de algo que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que hay buenos defensores del área propia. Me han llamado la atención que hay puntas potentes. Hay muchas cuestiones positivas y que tenemos que intentar explotar para que rindan a nivel individual y nos sirvan a nivel colectivo.

¿Dónde estaba usted cuando recibió el llamado de la Federación? ¿Quién lo llamó?

Fue el presidente Jorge Salomón. Ese día concretamente estaba en mi casa. Fue una llamada y contacto que se hizo más cercano. Primero fue por videoconferencia y luego fue con un viaje a Honduras para conocernos personalmente. Yo le dije al presidente que me conociera personalmente, que entendiera que soy un profesional que ellos buscan. Encajaron todas las piezas y estoy contento y feliz.

¿Ya tenían el nombre de Francis Hernández? ¿Quién lo recomendó?

No es algo que yo haya entrado a valorar. Sé que el presidente tiene un conocimiento del fútbol internacional y diversos contactos en muchas instituciones y federaciones. Entiendo que hizo su trabajo. Al igual que lo hizo conmigo lo haría con otras personas. Él entendió que yo encajaba.

¿Cómo toma este reto ante la presión de la federación y los aficionados?

Me lo tomo con naturalidad. Es parte de esta profesión, es parte del fútbol. Sé que vengo a un país muy pasional, yo lo soy, lo vivo con mucha intensidad. Trato de equilibrar y poder hacer mi trabajo. Me lo tomo con naturalidad. Creo que, al final, el trabajo es el mismo en un lugar que otro. Solamente hay adaptarse un poco al país, a la cultura. Voy a tratar de entender el fútbol de Honduras cada día más. Y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Quiero hacer un trabajo que le sirva a cada jugador.

Cuando deciden ficharlo, ¿qué fue lo primero que se imaginó de Honduras?

Me gustó porque tuvimos la oportunidad de compartir algunas cuestiones que para mí eran importantes. Creo que valoré la parte personal por encima de otras cuestiones, porque para mí trabajar rodeado de otras personas que te nutran y te aporte riqueza para mí es importante. Fue una grata sorpresa encontrar todo lo de los trabajadores que actualmente tiene la Federación. Tiene gente muy capaz. También a la misma vez encontrarme fuera de ese ámbito de gente que me trató bien en el país.

¿Fue una negociación corta o larga?

Le negociación fue rápida, nos entendimos. No tuve dudas porque yo después de hablar con el presidente y todo el equipo del trabajo, intuí que se podían hacer muchas cosas: crear un proyecto y marcar mi impronta en ese sentido, aportar mi experiencia en ese proyecto desde cero. Traté con el presidente desde el primer momento.

¿Qué fue lo primero que le pidió la Federación?

Autonomía para trabajar, porque es muy importante, ya que, al final, si hay una federación que quiere contratarte, es porque tiene confía en tu conocimiento y experiencia. Lógicamente, para aportar todo eso necesito autonomía. Yo creo que para un profesional lo más importante es sentirte valorado. El presidente tenía claro que yo era la persona que podía ayudarles, tenía claro que podía aportarle claro y que pudiera dejar un legado al país.

¿Cuál es el objetivo primordial de la dirección deportiva?

El objetivo primordial es crear un proyecto que no fuera encaminado a corto plazo que tiene el fútbol, sino a un verdadero proyecto que perdurara y a la federación le aportara una herencia y un legado. Construir y modernizar el departamento de selecciones nacionales donde podamos crear departamentos que ayuden al jugador a crecer. Eso lo he vivido en la Federación de España. Me siento capacitado para poder hacer algo similar en Honduras.

¿Cómo ha visto los procesos de las selecciones menores? ¿Comparte que exjugadores de Honduras deban trabajar con la Federación de Fútbol?

Yo creo y confío en la gente que está preparada y capacitada. No hablo a nivel profesional, hablo a nivel personal. Si es coincidente con que ha sido jugador, pues muchísimo mejor, pero no me gusta encasillar a los profesionales con lo que han hecho, tampoco con la edad, yo valoro de manera justa. El profesional que esté preparado bienvenido a este proyecto, se le va a recibir con los vasos abiertos.

Entonces, usted va a valorar los trabajos de Merlin Paz, Orlando López, entre otros

Sí, yo voy a actuar como me gustaría que actuaran conmigo, yo no voy a llegar a la Federación de Honduras de tomar decisiones que están lejos de lo que me representa personalmente. Voy a ser justos con las personas y todo el que sea capaz tiene cabida en este proyecto. Me han traído para valorar y tomar decisiones. Pero lo haré desde la honestidad, trataré de ser justo.

Un proceso es algo de muchos años, hablamos de un proyecto a largo plazo cuando hay una urgencia de clasificar a un Mundial, ¿esto lo complica?

No, todo lo contrario. Son dos cosas que se pueden hacer de manera paralela. Tratar de formar un camino correcto que nos vaya dando riqueza a nivel de jugadores y herramientas para trabajar, así como un buen funcionamiento, un almacenamiento de información de lo que estamos haciendo. También un departamento que le dé riqueza a los jugadores. Todo esto se puede dar a la misma vez ya empieza a dar frutos de cara al Mundial.

¿Qué busca Francis en el nuevo DT de Honduras?

Principalmente que comprenda el proyecto, que entienda lo que queremos, no queremos el corto plazo, queremos ganar mañana como cualquier ser humano, pero queremos hacerlo haciendo algo. No queremos trabajar de manera aislada, sino que esté en el proyecto desde atrás siendo participé con una metodología de trabajo para unas selecciones trabajen de la misma forma mediante una misma base de tareas.

El seleccionado nacional tiene que ser participe con todo lo que ocurre desde abajo, esto va a ser el futuro de lo que le espera a él. Además que crea mucho en el trabajo en equipo. De todo lo que sea beneficioso y que sea parte del objetivo y colectivo. El seleccionador absoluto debe tener un perfil que encaje en todo eso. Lo podemos hablar de muchas cuestiones más, pero esa es la base. Es importante conocer el contexto, porque vamos a buscar un seleccionador que entienda nuestra metodología.

¿Qué hojas de vida tenemos para elegir al nuevo seleccionador de Honduras?

Tenemos varias, porque lo estamos tratando de elegir el mejor profesional y personal. Lógicamente tratando de comunicarnos con ellos, conectarnos y explicarles lo que queremos nosotros con el proyecto y el perfil que venga tiene que entender a la perfección. Es decir, trabajo colaborativo, muchas cuestiones que van a relacionarse con esto.

¿Cuántos perfiles o técnicos son?

Más de cinco. Estamos analizando distintos currículums. Llegará un momento en que tendrá que pasar un filtro, tenemos magníficos perfiles que tienen la opción de incorporarse, todo se analizará con el tema económico con lo cual seremos responsables.

El tiempo vuela, hay selecciones que están pensando en el siguiente Mundial. ¿Cuánto juega en contra que no tengamos entrenador? ¿Cuál es la fecha?

No, no falta mucha. El ritmo está siendo muy alto, no se trata de comparar con nadie, sino sencillamente el ejemplo más claro es que habían personas que no se estaba llevando a cabo movimientos en la federación, sin embargo, ya había conversaciones para contratar con DT. Esto está pasando con el seleccionador. Queremos contratar al mejor perfil.

Entonces, no hay un tiempo definido para oficializar al DT

Nosotros lo queremos tener antes de la Fecha FIFA de marzo. Eso es un objetivo que nos hemos marcado. Yo entiendo que va a ser antes de la fecha FIFA de marzo. Lo creo como algo positivo para que el seleccionador tenga una fecha FIFA más que para vaya trabajando.

¿No habrá amistosos en marzo?

Nuestro objetivo es cerrar un amistoso, pero no hacerlo en la primera ventana, sino en la segunda. Eso nos va a garantizar que el jugador tenga más conocimiento, mecanismos, ideas de juego.

¿Está la esperanza de jugar con Argentina?

Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, no sé en qué momento alguien dijo que pudiéramos descartar a Argentina, no descartamos a nadie. Hay que valorar muchas cuestiones. No se trata de que no queramos jugar con ellos. Se trata de hacer un análisis exhaustivo de lo que nosotros queramos en la ventana de marzo y junio.

O sea, que no estamos preparado para enfrentar tácticamente a una de las selecciones favoritas del Mundial

Ese no es el principal motivo, nosotros no tenemos miedo de competir con nadie. Es una cuestión de que una selección van a agradecer. Es una obviedad. El seleccionador y el jugador van a estar condicionados. Si nosotros jugamos el martes le daremos tiempo. El tiempo es oro. Tenemos poco tiempo para trabajar con los jugadores. Buscamos destrezas y habilidades para los jugadores, eso lo hacemos con video y muchos aspectos más. Creemos que es mejor que el seleccionador técnico tenga tiempo.

¿Está contemplada alguna exleyenda para este nuevo proceso?

Lo iremos viendo. Ahora no estamos en ese momento. Insisto, yo soy una persona de unir, de integrar, todo lo que nos pueda sumar y aportar es bienvenido. Aquí se le va a abrir las puertas a todo mundo. Está claro que todo el que quiera aportar, máxime si es jugador, pues mucho mejor.

¿Qué opina de la nueva Eliminatoria donde regresan los grandes?

Soy una persona de retos. Estoy encantado de enfrentarme a federaciones de ese potencial. Tenemos que prepararnos bien y llegar de la mejor manera posible. No me cabe la menor duda que vamos a competir con cualquiera.

¿Ve complicado el formato?

No sé si es complicado. En lo que me voy a ocupar de aportar con las herramientas posibles y darle a los jugadores lo mejor posible, es lo que vamos a dominar. A mí no me preocupa competir con Estados Unidos, México y Canadá. Nos van a ofrecer dos plazas en cada uno de los grupos, por lo cual trataremos de competirles, esperamos conseguir las plazas.

¿Qué intentará cambiar Francis Hernández?

Queremos empezar de cero. Tratar de hacer algo que ayude al jugador. Tengo mucha ilusión. Creo que puedo ayudar todo esto y hacer un camino correcto que nos va a ayudar.

¿Qué tanto se va a involucrar con la Liga Nacional de Honduras?

Yo se lo comenté al presidente y secretario de la Federación. Me quiero acercar a todos los estamentos del fútbol hondureño. La Liga es importante, estoy abierto a dialogar, construir y buscar fórmulas que sean capaces. Me gustaría desarrollarlos aquí, no solo en la federación. Quiero sumar al objetivo de los jugadores y equipos.

¿Cuánto protagonismo tendrán los juveniles en La H?

Eso será dependiendo de lo que vayan mostrando. Lo que está claro que no le vamos a ver el DNI al jugador, no le vamos a ver la edad. A partir de ahí intentaremos ser justos.

Un mensaje final para que el aficionado crea que podamos llegar a un Mundial

Ojalá toda esta gente pudiera estar dentro de mí para poder valorar la ilusión que tengo a nivel interno. Creo que tengo experiencia, creo en el proyecto, estoy lejos de mi casa. He venido con el objetivo de poner mi experiencia en el fútbol hondureño. No me cabe la menor duda de lo que vamos a crear será bueno para el fútbol hondureño. Vamos a dejar un legado.