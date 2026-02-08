DT de Motagua sale enfurecido con la prensa, revela problemas del equipo y bajas de jugadores

Más allá del análisis futbolístico, el técnico español atizó contra un sector de la prensa deportiva por difundir el rumor de una supuesta renuncia, calificándolo como un “bulo” y lamentando que algunos medios replicaran la versión sin acudir a la fuente, al tiempo que reiteró que se mantiene comprometido con el club y enfocado en mejorar la definición, el principal déficit que, según sus propias palabras, le impidió al Motagua transformar su dominio en una victoria.

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador del Motagua , Javier López , dejó fuertes declaraciones tras el empate sin goles ante Victoria , un resultado que reflejó la falta de contundencia del equipo azul pese a generar varias ocasiones claras y mostrar orden e intensidad durante buena parte del encuentro.

¿Cómo analiza el juego de hoy y por qué el Motagua no ha podido ganar?

Hemos hecho un partido, en todo lo que es aspecto agresivo. Hemos logrado, creo que, neutralizar alguna situación a Victoria y luego ocupar. Y creo que tanto, la verdad, más en la parte de los jugadores como por dentro, hemos generado muchísimas ocasiones de gol y lo que nos ha faltado es esa pausa, esa calma en los metros finales para todo este volumen de juego que sí hemos tenido, toda esta profundidad, transformarla en goles, que creo que es lo que se merecía el equipo el día de hoy, pero ya sabemos que esto nos debe servir.

Creo que estamos creciendo y mejorando mucho en el aspecto defensivo y también hoy hemos tenido circulación, ritmo, precisión, la circulación de la pelota, amplitud, profundidad, que es algo que hemos crecido mucho y por esa línea tenemos que seguir. Seguramente, generando esta cantidad de ocasiones de gol y hoy tuvimos tantas ganas de ganar que en ese último golpeo, en esa última acción, nos faltó un poquito de calma, de tranquilidad para invocar a la red y de esta manera conseguir los tres puntos que creo que el equipo, por el juego y la intensidad, nos han obligado a merecer.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

¿La suplencia Jorge Serrano es un motivo disciplinario o una decisión técnica?

No, para nada, es situación de juego. Tenemos una plantilla este año muy completa, muy competitiva. Claro, la banda que teníamos el día de hoy es un privilegio tener un equipo de estas características y no es un motivo disciplinario, sino que es un gran jugador, por lo tanto está en dinámica de grupo. Creo que ya se comentó lo que pasó abiertamente para que no haya ninguna duda y nada más. Tampoco fue una falta tan grave como para sacarnos del equipo.

¿Nos puede aclarar un poco el tema de la semana? Porque ha salido mucho rumor de ahí y usted había mostrado alguna resolución que iba a estar fuera, para que nos quede claro el tema.

Sí, yo creo que ya fui claro, fui al origen de esa noticia, creo que lo dejé clarito, clarísimo, y ya a partir de ahí lo que quiera pensar cada uno es un tema. Es algo que nunca existió, lo vuelvo a repetir una vez más. Estoy muy feliz de estar en Honduras, estoy muy contento de vivir en Tegucigalpa y es un privilegio entrenar a este equipo.

Nada de lo que suceda, nada grave, que yo lo leo y nada más tiene importancia, y a partir de ahí ustedes pueden creer a quien está aquí delante o creer a alguien que suelta un bulo y ya se le dijo el origen, además. Es una persona fundamental y ya está, y a partir de ahí, que si le gusta la película está en su derecho a crear más. Siempre lo digo: la realidad es la que es, y a mí me han educado para que lo que es, es, y como no fue, pues se le dijo el origen que no fue.

Agradezco a muchos de ustedes, que sí son periodistas y vinieron a la fuente a preguntarme, yo siento esto, antes de compartir un bulo. Y lamento que muchos medios de comunicación serios compartieran un bulo, porque al final ni fue un periodista quien lanzó el bulo, no fue ni un periodista, fue una persona que así se informa.

Y si hay una persona que es un profesional, que alguien dice que ha dimitido, hay que ir a buscarla a la fuente, muy sencillo, aquí está la persona. Yo sabré si presenté mi renuncia o no la presenté, y como no presenté absolutamente nada, me parece increíble, increíble, que medios de comunicación serios, como periodistas serios, algunos de ellos, no todos, hay que felicitar a muchos que no se hicieron eco de un bulo, se agarren con un bulo de alguien que no es ni periodista.

Lo digo sinceramente, con todo el cariño y respeto a todo el mundo, porque hoy hay periodistas y que no son periodistas, que son comentaristas, y todos hablan del show y no pasa absolutamente nada, pero de verdad, cuando haya una información sobre esta persona, sobre este profesional, todos tienen un mínimo, y ahí estoy a su disposición.