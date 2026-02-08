Acribillan a un hombre dentro de su vehículo en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- La noche del pasado sábado 7 de febrero, desconocidos acribillaron violentamente a un hombre dentro de su propio vehículo, a la altura del barrio El Carmen, en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.

La víctima fue identificada como Osmar Bernardo Molina Aguilar de aproximadamente 37 años de edad, quien era originario del municipio de Quiragüira, Masaguara, Intibucá.

Versiones preliminares refieren que fue interceptado por individuos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.