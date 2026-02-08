Acribillan a un hombre dentro de su vehículo en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- La noche del pasado sábado 7 de febrero, desconocidos acribillaron violentamente a un hombre dentro de su propio vehículo, a la altura del barrio El Carmen, en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.
La víctima fue identificada como Osmar Bernardo Molina Aguilar de aproximadamente 37 años de edad, quien era originario del municipio de Quiragüira, Masaguara, Intibucá.
Versiones preliminares refieren que fue interceptado por individuos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo del hombre quedó inerte dentro del vehículo y en la calle quedaron múltiples casquillos de bala.
Tras el hecho, agentes policiales llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las respectivas indagaciones del hecho violento, pues hasta ahora se desconoce el móvil.
Consecuentemente, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado hacia la morgue de Tegucigalpa para su respectiva autopsia.
La comunidad se encuentra consternada por el hecho y pide a las autoridades mayor presencia policial en la zona, argumentando que la delincuencia lejos de disiparse ha incrementado.