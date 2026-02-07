Domingo con ambiente seco y lluvias débiles en norte, oriente y occidente

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas predominarán este domingo 8 de febrero en gran parte del territorio nacional, con temperaturas frías al amanecer y al anochecer, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos.
Durante la tarde y la noche, el viento del norte y noreste favorecerá la presencia de lluvias de carácter débil y dispersas en la región norte, así como en áreas del occidente y oriente del país, explicó el pronosticador de turno.
“Progresarán las condiciones mayormente secas en la parte del territorio nacional experimentando temperaturas frías al amanecer y al anochecer”, indicó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.
El especialista agregó que “por la tarde noche el viento del norte y noreste estará generando lluvias de carácter débil dispersas para la parte norte y áreas del occidente y oriente”.
En cuanto a las condiciones marítimas, Flores detalló que “los oleajes de 1 a 3 pies para el Pacífico y de 2 a 4 pies para el Caribe” se mantendrán durante la jornada.
Sobre las temperaturas, el Distrito Central registrará una máxima de 23 C° y una mínima de 11 C°, según el reporte oficial emitido este domingo.
Para la región central se esperan máximas de 25 C° y mínimas de 13 C°, mientras que la región insular alcanzará máximas de 23 C° con mínimas de 22 C°.
En la región norte, las temperaturas oscilarán entre máximas de 26 C° y mínimas de 20 C°; en el oriente se prevén máximas de 28 C° y mínimas de 16 C°.
El pronóstico también establece que la región sur alcanzará máximas de 34 C° y mínimas de 23 C°, y el occidente reportará máximas de 24 C° con mínimas de 17 C°, concluyó Flores.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).