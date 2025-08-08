Afectados de Koriun ahora piden a Nayib Bukele que les ayude a recuperar su dinero

Choloma, Cortés.- Socios de Koriun en Choloma protestaron frente a la municipalidad exigiendo su dinero y en esta ocasión con pancartas hacia Nayib Bukele, presidente de El Salvador, rogando que les ayude. Tras casi cuatro meses desde los aseguramientos, los socios han llegado a tocar puertas de Casa Presidencial para recuperar lo invertido, sin obtener respuestas.

En esta ocasión optaron por pedir ayuda al presidente salvadoreño y mencionaron que el gobierno de Honduras lo mantiene olvidados. "Señor presidente Nayib Bukele, hoy clamamos a usted así está aquí escrito para que nos ayude. Reconocemos y sabemos que usted es el presidente de El Salvador, pero sabemos que usted tiene un corazón que trasciende la frontera, usted tiene un corazón que siempre va hacia la justicia sin importar que debe salir fuera de a frontera", dijo uno de los protestantes en HCH. El poblador agregó que "hemos clamado en este país, pero nos han tratado mal y nos han robado nuestro dinero; prometieron devolverlo, pero no lo han devuelto y sabemos que usted tiene un corazón grande, por lo que le pedimos que nos ayude". A su vez, reconoció que Nayib Bukele ya ha ayudado a Honduras en otras oportunidades, por lo que se abocan nuevamente a él.

"Agradecemos porque usted en su momento ya nos ha mandado ayuda cuando se dio la situación de Eta e Iota, usted mandó camiones y nos hizo ver que tiene un corazón que trasciende. Este es el verdadero clamor del pueblo que tiene hambre y a la clase política no le ha importado". El cholomeño finalmente dijo que "los políticos de Cortés han guardado silencio y por eso tenemos en usted señor Bukele una esperanza y si usted nos puede mandar una ayuda porque las personas tienen hambre". El pasado 10 de mayo, Johel Zelaya, fiscal general, sostuvo que las cuentas bancarias que el Poder Judicial liberó en favor de Koriun Inversiones no sobrepasan los 70 millones de lempiras.