Afectados de Koriun ahora piden a Nayib Bukele que les ayude a recuperar su dinero

"No es cierto que en las cuentas que tiene Koriun hay más de 70 millones, que no le mientan a sus usuarios, porque si no, van a pagar frente a la justicia", advirtió frente a los medios en la capital.Las cuentas bancarias de Koriun fueron descongeladas el viernes 9 de mayo por parte de un juez de Privación de Dominio.La empresa, que cuenta con aproximadamente 35,000 clientes, manejaba alrededor de 69.2 millones de lempiras en estas cuentas, confirmó el Poder Judicial, contradiciendo así la versión difundida sin sustento por los representantes de Koriun, quienes mencionaron un monto considerablemente mayor.