  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes

El candidato a diputado Mario Reyes del Partido Nacional iba acompañado y horas después se capturó a dos personas, aunque sin dar con el paradero del congresista. Aquí todo lo que se sabe del caso

  • 08 de agosto de 2025 a las 12:04
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
1 de 10

¿Cómo fue el rapto del diputado Mario Reyes del Partido Nacional en Santa Bárbara? Reyes es congresista suplente de Mario Pérez, quien brindó detalles de lo sucedido. Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, también añadió detalles del hecho.

Fotos: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
2 de 10

El rapto de Mario Reyes, congresista suplente del Partido Nacional, se dio la mañana de este 8 de agosto en Santa Bárbara. Según dijo Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, el hecho se registró en el municipio de San Francisco de Ojuera.

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
3 de 10

"Hay un testigo quien nos dijo que lo interceptó un Hilux blando doble cabina, el testigo dijo que lo iba manejando una mujer, algo que me parece extraño", indicó el parlamentario Mario Pérez, quien es propietario en la fórmula con Mario Reyes.

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
4 de 10

El director de la Policía comunicó que el rapto se dio en San Francisco de Ojuera. Mientras Mario Pérez añadió, "iban varios hombres armados, Mario iba en una Toyota Prado, color gris. Entiendo que no hubo disparos".

 Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
5 de 10

Pérez agregó: "Muy preocupado porque veníamos a una reunión a Las Vegas, veníamos en carros distintos. Él venía más atrás y fue interceptado por otro vehículo, los bajaron y ellos andaban con armas, solo sabemos que los pasaron al otro vehículo y se los llevaron".

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
6 de 10

"Los teléfonos suenan apagados y el testigo pensaba que había un desperfecto mecánico cuando vio que los dos vehículos estaban parados y fue cuando se dio el rapto", añadió Mario Pérez sobre Mario Reyes, su suplente.

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
7 de 10

Junto a Mario Reyes iba Juan Meza, su chofer, y Héctor Alvarado. Pasadas las 12:30 del mediodía se informó que una mujer y un hombre fueron detenidos en el sector de El Rodeo, Trinidad.

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
8 de 10

Las dos personas detenidas se conducían en dos autos, uno de ellos la Toyota Prado, donde iba Mario Reyes al momento de ser interceptado.

 Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
9 de 10

Los hombres armados, el congresista y sus acompañantes aún no ha sido encontrados, al filo de la 1:00 PM de este viernes 8 de agosto.

Foto: Cortesía redes
Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes
10 de 10

Mario Reyes es originario de la Arada y es candidato a diputado propietario por el Partido Nacional en Santa Bárbara.

 Julio Cesar Cruz Martinez
Cargar más fotos