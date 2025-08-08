Hombres armados lo interceptaron: así fue el rapto del candidato a diputado Mario Reyes

¿Cómo fue el rapto del diputado Mario Reyes del Partido Nacional en Santa Bárbara? Reyes es congresista suplente de Mario Pérez, quien brindó detalles de lo sucedido. Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, también añadió detalles del hecho.
El rapto de Mario Reyes, congresista suplente del Partido Nacional, se dio la mañana de este 8 de agosto en Santa Bárbara. Según dijo Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, el hecho se registró en el municipio de San Francisco de Ojuera.
"Hay un testigo quien nos dijo que lo interceptó un Hilux blando doble cabina, el testigo dijo que lo iba manejando una mujer, algo que me parece extraño", indicó el parlamentario Mario Pérez, quien es propietario en la fórmula con Mario Reyes.
El director de la Policía comunicó que el rapto se dio en San Francisco de Ojuera. Mientras Mario Pérez añadió, "iban varios hombres armados, Mario iba en una Toyota Prado, color gris. Entiendo que no hubo disparos".
Pérez agregó: "Muy preocupado porque veníamos a una reunión a Las Vegas, veníamos en carros distintos. Él venía más atrás y fue interceptado por otro vehículo, los bajaron y ellos andaban con armas, solo sabemos que los pasaron al otro vehículo y se los llevaron".
"Los teléfonos suenan apagados y el testigo pensaba que había un desperfecto mecánico cuando vio que los dos vehículos estaban parados y fue cuando se dio el rapto", añadió Mario Pérez sobre Mario Reyes, su suplente.
Junto a Mario Reyes iba Juan Meza, su chofer, y Héctor Alvarado. Pasadas las 12:30 del mediodía se informó que una mujer y un hombre fueron detenidos en el sector de El Rodeo, Trinidad.
Las dos personas detenidas se conducían en dos autos, uno de ellos la Toyota Prado, donde iba Mario Reyes al momento de ser interceptado.
Los hombres armados, el congresista y sus acompañantes aún no ha sido encontrados, al filo de la 1:00 PM de este viernes 8 de agosto.
Mario Reyes es originario de la Arada y es candidato a diputado propietario por el Partido Nacional en Santa Bárbara.