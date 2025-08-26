Inversionistas que fueron víctimas de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de inversionistas de la empresa Koriun, que fueron estafados en meses recientes, se apostó la mañana de este martes en los bajos del Congreso Nacional para exigir al gobierno la devolución de su dinero.

Los manifestantes reclamaron que han pasado cinco meses sin obtener respuesta sobre el destino de los fondos que fueron incautados durante la intervención a la compañía, por lo que decidieron intensificar sus acciones de presión con protestas frente al Legislativo.

"Director de la OABI dónde está el dinero que incautaron", reclamó uno de los afectados, quien además denunció que las autoridades devolvieron dinero solo a sus allegados y no a la gente más humilde.