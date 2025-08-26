  1. Inicio
Cansados y sin respuesta: afectados por Koriun permanecen en bajos del Congreso Nacional

La jornada de protesta inició desde esta madrugada en los bajos del Congreso Nacional, mientras la Casa Presidencial y el Centro Cívico Gubernamental permanecen bajo resguardo

  • 26 de agosto de 2025 a las 11:40
1 de 12

Tras varias horas de permanecer bajo el sol y sin recibir respuesta a su demanda, cientos de hondureños afectados por Koriun Inversiones se manifiestan este martes a inmediaciones del Congreso Nacional.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
2 de 12

Cientos de personas llegaron esta madrugada a la capital de Honduras para pedir a las autoridades intervengan para la devolución del dinero que fue incautado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

3 de 12

Se trata -en su mayoría- de afectados de la zona norte y de distintas regiones del país en las que operaba la empresa irregular.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
4 de 12

Desde temprano los manifestantes se apostaron en los bajos del hemiciclo, luego de que en Casa Presidencial fueron blindados los accesos para impedir su ingreso a la zona.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
5 de 12

Los protestantes buscan ser escuchados en su demanda, pues aseguran que solo allegados a las autoridades lograron recuperar su inversión luego de la intervención a Koriun Inversiones.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
6 de 12

Muchos fueron captados este mediodía vencidos por el cansancio tras horas de permanecer a la intemperie y sin ser atendidos por ninguna autoridad.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
7 de 12

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo permanecerán en el lugar protestando.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
8 de 12

Entre la inclemencia del sol y el hambre que aprieta, muchos han optado por dormir en la vía pública mientras esperan alguna respuesta que les brinde esperanza.

9 de 12

Koriun Inversiones fue una empresa que operaba bajo el método Ponzi, llegó a Honduras en 2018, desde entonces acumuló más de 35 mil inversionistas que hasta la fecha no saben qué pasó con su dinero.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
10 de 12

En mayo pasado, al menos 67.1 millones de lempiras habrían sido devueltos por la empresa a los afectados, bajo la supervisión del CNBS; sin embargo, de este arreglo quedaron excluidos cientos de personas que también habían confiado su dinero a Koriun.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
11 de 12

Los afectados amenazan con continuar la protesta indefinidamente hasta recibir una solución, luego de que la presidenta Xiomara Castro en algún momento intervino en el caso y prometió respuestas.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
12 de 12

El caso ha causado revuelo, pues Koriun Inversiones operó abiertamente desde el año 2018, sin los permisos necesarios, haciendo publicidad en redes sociales y ni la CNBS, ni ninguna otra autoridad, detectó la estafa.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
