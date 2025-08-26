Cansados y sin respuesta: afectados por Koriun permanecen en bajos del Congreso Nacional

Tras varias horas de permanecer bajo el sol y sin recibir respuesta a su demanda, cientos de hondureños afectados por Koriun Inversiones se manifiestan este martes a inmediaciones del Congreso Nacional.
Cientos de personas llegaron esta madrugada a la capital de Honduras para pedir a las autoridades intervengan para la devolución del dinero que fue incautado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Se trata -en su mayoría- de afectados de la zona norte y de distintas regiones del país en las que operaba la empresa irregular.
Desde temprano los manifestantes se apostaron en los bajos del hemiciclo, luego de que en Casa Presidencial fueron blindados los accesos para impedir su ingreso a la zona.
Los protestantes buscan ser escuchados en su demanda, pues aseguran que solo allegados a las autoridades lograron recuperar su inversión luego de la intervención a Koriun Inversiones.
Muchos fueron captados este mediodía vencidos por el cansancio tras horas de permanecer a la intemperie y sin ser atendidos por ninguna autoridad.
Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo permanecerán en el lugar protestando.
Entre la inclemencia del sol y el hambre que aprieta, muchos han optado por dormir en la vía pública mientras esperan alguna respuesta que les brinde esperanza.
Koriun Inversiones fue una empresa que operaba bajo el método Ponzi, llegó a Honduras en 2018, desde entonces acumuló más de 35 mil inversionistas que hasta la fecha no saben qué pasó con su dinero.
En mayo pasado, al menos 67.1 millones de lempiras habrían sido devueltos por la empresa a los afectados, bajo la supervisión del CNBS; sin embargo, de este arreglo quedaron excluidos cientos de personas que también habían confiado su dinero a Koriun.
Los afectados amenazan con continuar la protesta indefinidamente hasta recibir una solución, luego de que la presidenta Xiomara Castro en algún momento intervino en el caso y prometió respuestas.
El caso ha causado revuelo, pues Koriun Inversiones operó abiertamente desde el año 2018, sin los permisos necesarios, haciendo publicidad en redes sociales y ni la CNBS, ni ninguna otra autoridad, detectó la estafa.