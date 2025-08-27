  1. Inicio
Congreso a la espera que afectados de Koriun remitan iniciativa ciudadana

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino confirmó que el Legislativo espera una propuesta formal de los aportantes de Koriun

Diputados temen que un eventual decreto pueda sentar un precedente sobre el uso de recursos públicos en fraudes privados.

Tegucigalpa, Honduras.- El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que está a la espera de que los aportantes de Koriun Inversiones presenten formalmente una iniciativa ciudadana para que el pleno le dé el trámite correspondiente.

La declaración se produjo tras la protesta realizada el pasado martes en los bajos del Congreso por parte de los afectados de la empresa, quienes exigen la aprobación de un decreto de emergencia que les permita recuperar el dinero perdido en Koriun, compañía que operaba bajo un esquema Ponzi.

Tras la manifestación pacífica, una delegación de los socios fue recibida por directivos del Poder Legislativo.

Pino explicó que en el encuentro se dialogó sobre la situación que enfrentan y se les informó del procedimiento a seguir presentar una propuesta ciudadana con la cual se podrá iniciar un análisis legislativo.

Inversionistas que fueron víctimas de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

“El Congreso Nacional, su junta directiva y el presidente Luis Redondo siempre hemos sido respetuosos de los procedimientos e iniciativas, máxime cuando provienen de la ciudadanía. Una vez que llegue acá, se le dará la configuración respectiva y el análisis correspondiente”, expresó el parlamentario.

El diputado recordó además que el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, lo que también incidirá en las discusiones que eventualmente se realicen en el hemiciclo.

No obstante, el tema ya provoca división dentro del Congreso, ya que algunas bancadas han adelantado su oposición a cualquier iniciativa que implique la utilización de recursos públicos para solventar la problemática de los aportantes de Koriun Inversiones.

