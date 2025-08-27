Congreso a la espera que afectados de Koriun remitan iniciativa ciudadana

Tegucigalpa, Honduras.- El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que está a la espera de que los aportantes de Koriun Inversiones presenten formalmente una iniciativa ciudadana para que el pleno le dé el trámite correspondiente.

La declaración se produjo tras la protesta realizada el pasado martes en los bajos del Congreso por parte de los afectados de la empresa, quienes exigen la aprobación de un decreto de emergencia que les permita recuperar el dinero perdido en Koriun, compañía que operaba bajo un esquema Ponzi.

Tras la manifestación pacífica, una delegación de los socios fue recibida por directivos del Poder Legislativo.

Pino explicó que en el encuentro se dialogó sobre la situación que enfrentan y se les informó del procedimiento a seguir presentar una propuesta ciudadana con la cual se podrá iniciar un análisis legislativo.