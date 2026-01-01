Nace la primera niña del año en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una hermosa niña fue la primera en nacer este jueves 1 de enero en el Hospital San Felipe de la capital. Su llegada se registró a las 12:07 de la madrugada.

Según informaron las autoridades del centro asistencial, la madre de la bebé, Seydi Marcela López Mendaz, residente en el sector #2 de la aldea La Cuesta, la dio a luz por medio de una cesárea en vísperas de Año Nuevo.

Desde el Hospital San Felipe, detallaron que la primera bebé de 2026, nació bien y sin inconvenientes, pesando 3,400 gramos.