Nace la primera niña del año en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una hermosa niña fue la primera en nacer este jueves 1 de enero en el Hospital San Felipe de la capital. Su llegada se registró a las 12:07 de la madrugada.
Según informaron las autoridades del centro asistencial, la madre de la bebé, Seydi Marcela López Mendaz, residente en el sector #2 de la aldea La Cuesta, la dio a luz por medio de una cesárea en vísperas de Año Nuevo.
Desde el Hospital San Felipe, detallaron que la primera bebé de 2026, nació bien y sin inconvenientes, pesando 3,400 gramos.
Nacimiento de otros bebés
A tempranas horas de este jueves se anunció el nacimiento de un varoncito en el Hospital de Especialidades del Seguro Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El bebé sería el segundo en haber nacido en Honduras, pues la niña llegó al mundo un segundo antes que él.
Otra bella niña nació a las 6:31 de la mañana en el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Según el personal de salud, una joven de 18 años dio a luz a esta bebé por parto natural, con un peso de 7.01 libras, en óptimas condiciones de salud.
Hasta ahora son tres los bebés que han sido reportados como nacidos durante el 1 de enero de 2026, llenando de alegría los hogares de sus familias.
De momento, se está a la espera de que las autoridades informen si hay más recién nacidos durante el primer día del Año Nuevo.