Nace el primer bebé del año en el IHSS de Tegucigalpa

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades hospitalarias, se trata de un bebé masculino, hijo de la joven Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años de edad, una madre primeriza que tenía 34 semanas de gestación.

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital de Especialidades del Seguro Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) recibió el primer nacimiento del 2026 este jueves 1 de enero a las 12:08 de la madrugada.

Asimismo, detallaron que el bebé nació con un peso de 2,600 gramos y midió 48 centímetros, ingresando al mundo en buenas condiciones.

El parto fue vaginal y fue atendido por el doctor Marlon Núñez, especialista de guardia, con el apoyo de la enfermera Karla Quiroz.



Hasta el momento, otros hospitales del país no han reportado nacimientos, aunque se espera que en las próximas horas se brinde un balance oficial sobre los nacimientos del primer día del año.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El acontecimiento fue bien recibido en el centro asistencial, ya que el nacimiento de este bebé es catalogado como el inicio de un nuevo comienzo para su familia en pleno inicio del 2026.