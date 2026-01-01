  1. Inicio
  2. · Honduras

Nace el primer bebé del año en el IHSS de Tegucigalpa

Un hermoso bebé nació a las 12:08 a.m. en el IHSS de Tegucigalpa, marcando el inicio del 2026 con alegría y esperanza para la familia y el país

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 07:08
Nace el primer bebé del año en el IHSS de Tegucigalpa

El primer bebé de 2026 en Honduras nace en el IHSS de Tegucigalpa.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital de Especialidades del Seguro Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recibió el primer nacimiento del 2026 este jueves 1 de enero a las 12:08 de la madrugada.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades hospitalarias, se trata de un bebé masculino, hijo de la joven Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años de edad, una madre primeriza que tenía 34 semanas de gestación.

Videos: el mundo recibe el 2026 con fuegos artificiales y grandes celebraciones

Asimismo, detallaron que el bebé nació con un peso de 2,600 gramos y midió 48 centímetros, ingresando al mundo en buenas condiciones.

El parto fue vaginal y fue atendido por el doctor Marlon Núñez, especialista de guardia, con el apoyo de la enfermera Karla Quiroz.

Hasta el momento, otros hospitales del país no han reportado nacimientos, aunque se espera que en las próximas horas se brinde un balance oficial sobre los nacimientos del primer día del año.

El acontecimiento fue bien recibido en el centro asistencial, ya que el nacimiento de este bebé es catalogado como el inicio de un nuevo comienzo para su familia en pleno inicio del 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias